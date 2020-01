Bärbel Kraemer

Fläming Was geschah vor 110 Jahren? Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" berichtet im Januar des Jahres 1910: "Aus hohen Regionen wurde in der Neujahrsnacht unserer Stadt ein fröhliches ‚Prosit Neujahr‘ zugerufen. Als sich in dieser Nacht zwischen 1/2 und 3/4 1 Uhr der Hilfsbahnwärter namens Moritz auf seinem Kontrollgang befand (Strecke des Bergeinschnittes hinter dem alten Hospital) hörte er ein Blasinstrument aus hoher Luft erschallen und bald darauf auch den Ruf ‚Prosit Neujahr‘. Erstaunt blickte der Beamte auf und sah über sich in nicht allzu großer Höhe einen Luftballon dahinschweben, aus dessen Gondel der Ruf erklungen war. Er erwiderte den Gruß kräftigst und erfuhr auch noch, dass der Ballon, der die Richtung auf Potsdam hielt, aus Bitterfeld stammte. Auch auf die Frage des Luftschiffers, wo sie sich befänden, gab er Bescheid. Auch Passanten in der Nähe des Bahnhofes und auf dem Bahnhofe selbst wurden von dem sonderbaren Nachtschwärmer, der in himmlichen Höhen in das Neue Jahr hineingesteuert war, mit gleichem Rufe überrascht."

In Belzig wurde ein Geschäftsjubiläum gefeiert. "Vor 25 Jahren, am 2. Januar 1885, eröffnete Herr C.A. Rettig hierselbst die erste Drogenhandlung. Fleiß, Umsicht und Gewissenhaftigkeit verliehen seiner Gründung sehr bald ein flottes Wachstum. Heute, nach seinem im Jahre 1902 erfolgten Tode, befindet sich das Geschäft in den Händen des Herrn W. Lebing, der es getreu der Prinzipien seines Gründers einer weiteren gesunden Entwicklung entgegenzuführen verstand, getragen von dem Vertrauen des Publikums in Stadt und Land."

In Niemegk gab es Feueralarm. "Es brannte das Anwesen des Hausbesitzers und Zimmermanns Wilhelm Schulze ab. Das Feuer brach in der Räucherkammer aus und griff schnell um sich. Haus und Stall brannten nieder. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer auf das Anwesen zu beschränken."

Der Chausseebau bei Rädigke geriet ins stocken. "Vor kurzem wurden die Arbeiten an der Chausseestrecke Wiesenburg-Niemegk bei Rädigke und Grubo bis auf weiteres eingestellt. In den Waldstrecken konnte bis jetzt trotz des Frostes gearbeitet werden. Große Schwierigkeiten machte der Bau einer Brücke dicht bei unserem Dorf in einem Quellgebiet zwischen hier und Raben. Die Mauern stehen auf eingerammten Pfählen. Die Brücke, die bei den Schneeschmelzen in den hiesigen Bergen und bei Gewitterregen viel Wasser aufzunehmen hat, ist unter dreijähriger Garantie erbaut. Wenn sie die Garantiezeit überlebt, ist ihre Brauchbarkeit erwiesen."

Aus Niemegk heißt es: "Eine freudige Nachricht können wir den Bewohnern der Flämingdörfer unserer Umgebung wie auch den hiesigen Geschäftsleuten bringen. Den Wünschen der Gemeinden Hohenwerbig, Zeuden, Lobbese, Pflügkuff, Garrey und Zixdorf, sie an das allgemeine Fernsprechnetz anzuschließen, wird demnächst entsprochen werden. Wie wir von authentischer Seite hören, hat der Reichstag die Einrichtung des Telegraphenbetriebes in Verbindung mit einer öffentlichen Fernsprechstelle in jedem dieser Dörfer im Laufe des Rechnungsjahres 1910 genehmigt."

Mehrere Unfälle wurden zu jener Zeit bekannt. In Baitz stürzte die beim Hüfner Gottfried Wieland im Dienst stehende 26 Jahre alte Alwine Zimmermann. "Sie war im Kuhstall mit dem Füttern des Viehs beschäftigt und begab sich nach dem über dem Kuhstall befindlichen Heuboden, um Heu herabzuholen. Dabei glitt sie auf der Bodentreppe aus und stürzte hinunter. Sie fiel so unglücklich auf den Hinterkopf, daß sie eine bedeutende Wunde davontrug und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste."

In Schwanebeck war der 15 Jahre alte Büdnersohn Otto Haseloff auf dem Hofe seines Vaters mit dem Zerkleinern von Holz beschäftigt. "Dabei glitt ihm die Axt vom Hauklotz ab, so daß der Hieb seinen rechten Fuß traf. Es wurde ihm eine Sehne des Fußes durchschlagen und er mußte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen."

Dem Dienstmädchen Ida Schulze beim Gastwirt Gustav Frentzel in Brück erging es ähnlich. Sie "war mit Holzzerkleinern beschäftigt, als ihr das Beil abrutschte und sie sich eine nicht unbedeutende Wunde am rechten Fuß zuführte."

Ein Diebstahl sorgte in Belzig für Aufsehen. Einbrecher versuchten über den Hof Zugang auf das Grundstücks des Kaufmanns Kreyßing zu erlangen. Einigen Schaden dabei hinterlassend. "Das Lautgeben des Hofhundes verscheuchte die ungebetenen Gäste. Diese wandten sich nunmehr, ihr Glück zu versuchen, dem anstoßenden Grundstück des R. Vocke zu, wo sie die Werkstatt erbrachen und sich einiges Handwerkszeug aneigneten. Aber auch hier nötigte sie die Wachsamkeit eines Hundes, die Fortführung ihres Planes aufzugeben. Hinzufügen wollen wir noch, dass schon am Abend des vorhergehenden Tages auf dem Flure des Kreyßingschen Hauses, der zur Wohnung des Herrn Kämmerers Mölter führt, sich zwei Männer in verdächtigter Weise zeigten. Dieser Fall und der erst vor kurzem hierselbst stattgehabte Diebstahl von Fleisch- und Wurstwaren mahnen zur Aufmerksamkeit und Vorsicht."