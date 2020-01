Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf (Freier Autor) Die letzten Vorbereitungen für ein erstes Großereignis Anfang des neuen Jahres im Doppeldorf laufen auf Hochtouren. Am 18. Januar wird der Eggersdorfer Carneval Club (ECC) ein weiteres Mal Ausrichter der Berlin-Brandenburger Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport sein. Bereits seit Monaten bereitet sich der Verein darauf vor, das Event in der Giebelseehalle wieder zu einem Erfolg zu machen. Der Rahmen für den Tag steht inzwischen, an wichtigen Details wird aber bis zuletzt gearbeitet.

In den drei Altersklassen Jugend (sechs bis elf Jahre), Junioren (zwölf bis 15) und Ü15 wird es in den Einzelkategorien Garde- und Schautanz sowie Mariechen 63 Starts von zwölf Vereinen geben, teilt ECC-Vizepräsidentin Manuela Baumgärtner mit. Insgesamt werden so rund 450 Akteure auf der Bühne stehen und ihre Leistungen vor den Augen der fachkundigen Jury zeigen. Etwa 630 Gäste werden als Zuschauer das Treiben verfolgen – ausverkauft.

Gastgeber hoffen auf Pokale

"Wir freuen uns und werden hoffentlich auch den einen oder anderen Pokal holen. Trainiert haben die Mädels jedenfalls fleißig", gibt sich die Vizepräsidentin der Gastgeber ebenso wie der ganze Verein zuversichtlich, wieder in der Gesamtwertung mit den eigenen Aktiven gut abschneiden zu können. Sei es, bisherige Meister- und Vizemeistertitel zu verteidigen oder hier und da noch eine Schippe draufzulegen, wo es im Vorjahr nicht zu Top-Platzierungen gereicht hatte.

Das tanzsportliche Großereignis auszurichten, das in aller Regel zwischen Ortrand in der Lausitz, Brandenburg (Havel) und dem Doppeldorf mit den guten Bedingungen in der Petershagener Giebelsee-Halle wandert, schafft der ECC jedoch nicht komplett aus eigener Kraft. Viele Helfer bringen sich im Vorfeld und am Tag selbst ein, verweist Manuela Baumgärtner neben dem eigenen Team auf den Bauhof, weitere Unterstützung gemeindeseitig, die FAWZ-Schule und auch die Feuerwehr. Zudem helfen Sponsoren wie vorneweg die Sparkasse, die entstehenden Kosten abzusichern.