Erkner (MOZ) Mitte Dezember bringt die Notfallrettung einen verdreckten, hungernden und desorientierten 61-Jährigen in die Erkneraner Obdachlosenunterkunft. Claudia Riemer, die Leiterin der Einrichtung in der Flakenstraße, nimmt den Mann auf und bietet ihm zu essen an. Äpfel sind das erste, was er zu sich nimmt. Er wäscht sich und muss sich – wie alle Neuen – ärztlich untersuchen lassen. Jetzt, knapp einen Monat später, läuft der ältere Mann über den Hof der Unterkunft zum Wäsche waschen. Er ist aufgeschlossen und scheint wieder Kraft geschöpft zu haben. Mit Namen will er nicht in der Zeitung erscheinen.

Sozialpädagogische Hilfe fehlt

Siegfried Unger, Leiter der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas), schildert den Fall zusammen mit Claudia Riemer als ein extremes Beispiel. Dem Mann konnte geholfen werden, dennoch werde hier einiges anschaulich, was nicht gut laufe in der regionalen Obdachlosenhilfe. So muss die Gefas oft für Kosten wie die Arztrechnung des im Dezember aufgenommenen Mannes in Vorleistung gehen. "Wir machen das natürlich und kümmern uns, aber wir bekommen das Geld dafür nicht erstattet", erklärt Siegfried Unger. "Außerdem fehlt dringend ein Mitarbeiter für Aufgaben der sozialpädagogischen Begleitung", fügt er an. Eine Stelle, nämlich die von Claudia Riemer, wird von der Stadt Erkner finanziert. Jeder Obdachlose komme aber mit Problemen, viele davon sind kompliziert: Wohnungssuche, Jobsuche, familiäre Probleme. Eine Mitarbeiterin reiche dafür nicht aus, sagt Unger. Eine 33-jährige Frau, die im August von der Stadt Erkner mit siebenjährigem Kind in die Obdachlosenunterkunft eingewiesen wurde, hat nach dem Verlust ihrer Wohnung und der Trennung vom Partner gleich noch den Job verloren. "Wir haben auch junge Leute mit hohem sozialpädagogischen Hilfebedarf und Familien hier", erzählt Claudia Riemer. Sie bräuchten eigentlich andere Angebote. Helmut Kliche, der vor Kurzem seinen 80. in der Unterkunft feierte, ist bereits seit zwölf Jahren hier, eine Wohnung hat die Gefas noch nicht für ihn gefunden. "Eigentlich ist die Unterkunft nur für einen dreimonatigen Aufenthalt ausgelegt", erklärt Unger, "Aber wo sollen die Leute denn hin?"

Unger hat Mitte Dezember einen Antrag an den Kreis gestellt für eine zusätzliche halbe Stelle "sozialpädagogische Betreuung". Dem Kreis wirft er vor, das Problem der Wohnungslosigkeit nicht ernst genug zu nehmen. Ob die Stelle bewilligt wird, steht in den Sternen.

Statistisch schwer zu erfassen

Nachdem der Kreistag im Mai sozialpädagogische Hilfe für Wohnungslose abgelehnt habe, will Unger das Thema in der nächsten Sitzungsrunde wieder zur Sprache bringen. Wohnungslosigkeit hat in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen, konstatiert Unger.

Einen inhaltlichen Kommentar dazu konnte im Landratsamt kurzfristig niemand geben. Zur Zahlenlage teilte Pressesprecher Mario Behnke mit: "Obdachlose Menschen sind eine inhomogene Gruppe, die sich statistisch nur schwer erfassen lässt." Verzeichnen lasse sich nur der Teil der Betroffenen, der zumindest zeitweise eine Unterkunft oder Sozialleistungen in Anspruch nehme. Das sei aber nur ein Teil der Wohnungslosen. Valide Zahlen lägen nicht vor.

Ein positiver Aspekt kann zumindest für Erkner herausgestellt werden: Die Kooperation von Gefas und der Stadt läuft hier gut, wie Siegfried Unger betont. Anne Wenzel, Leiterin des Ordnungsamtes Erkner, bekräftigt dies. "Wir könnten als Stadt die Arbeit in diesem Umfang nicht leisten und brauchen die Gefas", so die Verwaltungsmitarbeiterin. Die Kommunikation der Partner klappe gut.