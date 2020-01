Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Am Freitag um die Mittagszeit roch es in der Gäste-Info im Bad Saarower Bahnhof noch immer verkokelt. Nebenan, in der öffentlichen Toilette, war es in den zwei Nächten zuvor zu versuchten Brandstiftungen gekommen.

Scharmützelsee-Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser veranlasste das am Freitag, ein mögliches Horrorszenario an die Wand zu malen – dass das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude in Brand geraten könnte, wenn Derartiges noch einmal vorkommen sollte. "Aufgrund der vandalismussicheren Ausstattung konnte bislang ein Übergreifen der Flammen auf das historische Gebäude verhindert werden", teilte sie mit.

Unbekannte Täter hatten nach ihren Schilderungen in den Nächten zu Donnerstag und Freitag in der WC-Anlage Papierhandtuchspender und Müllbehältnisse in Brand gesteckt. Zuvor sei die selbstschließende Türanlage geöffnet und mit einem Pflasterstein blockiert worden, sodass diese nicht wieder schließen konnte und ein dauerhafter Zugang in die Räume möglich war. Entdeckt wurden die Taten jeweils am Morgen danach von der Reinigungskraft der Firma Oppitz, wie Franziska Grafe, Mitarbeiterin in der Gäste-Info des Tourismusvereins Scharmützelsee, berichtete.

Hoffnung auf Hinweise

Die Amtsverwaltung entschloss sich am Freitag, die Toilette "für den Zeitraum der Sachverhaltsprüfung" vorerst zu schließen. Nachfragen von verwunderten Besuchern habe es deswegen zunächst noch nicht gegeben, sagte Franziska Grafe. "Aber das kommt bestimmt noch." Die Amtsverwaltung erstattete Anzeige bei der Polizei wegen versuchter Brandstiftung und bittet außerdem die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Melden soll sich, wer in den Abend- oder Nachtstunden der betreffenden Tage Personen im Bereich des WCs beobachtet oder gesehen hat, wie die Schließanlage der Toilette manipuliert wurde.

Hinweise nehmen die Polizei in Fürstenwalde und das Amt Scharmützelsee entgegen.