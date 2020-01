BRAWO

Brandenburg an der Havel (MOZ) Das Brandenburger Theater lädt am kommenden Sonntag, 19. Januar, nach zweijähriger Pause zur fünften Auflage des beliebten Bildermarktes. Einen Nachmittag lang können Interessierte mit rund 50 Künstlern aus der Region in Kontakt kommen und sich mit ihnen über ihre Werke austauschen. Gezeigt werden verschiedene Stile, Größen und Maltechniken, sodass für jeden Geschmack und Geldbeutel das Passende dabei ist. Geöffnet ist der Bildermarkt von 13.00 bis 16.30 Uhr im Foyer des Großen Hauses. Der Eintritt ist frei.