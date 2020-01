BRAWO

Brandenburg an der Havel Alt sind immer nur die anderen, dachte – wie viele – auch Dieter Bednarz. Nach über dreißig Jahren beim "Spiegel" kommt er schwer ins Grübeln, als sein Chef ihn auf den Vorruhestand anspricht. Und dann kauft seine Frau ihm auch noch ein Rentnerticket ... Aber: Bange machen gilt nicht! Dieter Bednarz beschließt, sich dem Abenteuer Alter zu stellen. Schon einmal hat Dieter Bednarz von einer Umbruchsituation erzählt: Sein Buch über das späte Elternglück, das sein Leben auf den Kopf gestellt hat, war vor fast zehn Jahren ein großer Erfolg. Nun beschreibt er offen und ehrlich die Krisen, die Frauen und Männer durchleben, wenn die Karriere an ihr Ende kommt, die körperlichen Malaisen nicht mehr wegzulächeln sind und die erste Rentenhochrechnung Ängste schürt. War es das? Nein! Es ist die Initialzündung für einen Neuanfang. Mit auf seine Reise zu Experten und Betroffenen, die ihn ermutigen, die guten Seiten des Älterwerdens zu sehen und auch zu leben nimmt Bednarz das Publikum am Freitag, 17. Januar, ab 19.30 Uhr auf der Studiobühne des Brandenburger Theaters. Der Eintritt kostet elf, ermäßigt acht Euro. Kartentelefon: 03381/511 111.