Hans Still

Schönwalde (MOZ) Auf den Schock folgte eine Phase der Hoffnung, nun steht das neue Projekt tatsächlich auf eigenen Füßen. Die Rede ist von der überraschenden Schließung der Schönwalder Petö-Kita im Oktober 2019 und den Problemen, die sich daraus für die Eltern ergaben, die sich eiligst nach neuer Betreuung für ihre Kinder umsehen mussten. Tatsächlich in Windeseile kümmerte sich die Wandlitzer Verwaltung und betrieb ein Krisenmanagement, das am Mittwochnachmittag durch Bürgermeister Oliver Borchert vollmundig gelobt wurde. "Da habt ihr alles gegeben, echt toll gemacht", so Borchert, der sich selbst einen Eindruck von der jüngsten Kita der Gemeinde machen wollte.

Seit Wochenbeginn ist diese wieder geöffnet. Zwei Erzieherinnen kümmern sich mittlerweile um die fünf Racker, die nun die kommunale Einrichtung mit dem klangvollen Namen "Hummelwiese" besuchen. Hinter Sachgebietsleiterin Daniela Meyer-Kuntzsch, der kommissarischen Leiterin Angela Bommhardt und weiteren Kollegen liegen arbeitsreiche Wochen. "Es war hier alles nicht ganz einfach", eröffnet die Kita-Leiterin vielsagend. Sie kam eigens für dieses Projekt aus Schönerlinde nach Schönwalde, um auszuhelfen. Tatsächlich gab es nicht nur viel zu organisieren, sondern auf dem Gelände der Petö-Kita und in der Einrichtung selbst offenkundig Etliches zu beräumen. Das führte zu teilweise überraschenden Effekten. "Unsere neuen Kinder waren ganz erfreut, als sie draußen neue Spielgeräte entdeckten. Aber tatsächlich wurden die vorhandenen Geräte nur freigeräumt. Auch der Bewuchs der Freifläche wurde deutlich reduziert."

Angepackt haben dabei die Mitarbeiter des Bauhofes, die Hausmeister und selbst die neuen Mitarbeiterinnen, die mit Eimer und Putzlappen in den Räumen für mehr Ordnung sorgten. Sage und schreibe vier volle Container wurden abgefahren, die Restmaterialien reichen wohl noch für zwei weitere Container. Beeindruckend die Beschreibung, die Leiterin Bommhardt im südlichen Kitaraum abgibt. "Hier stand bis vor wenigen Tagen alles voller Möbel, einzig ein schmaler Gang war noch frei."

Borchert wusste indes zu berichten, dass just vor der Eröffnung der Kita das zuständige Ministerium in Potsdam die Betriebsgenehmigung zustellte. "Wir betreiben hier nicht Illegales, alles ist behördlich genehmigt", betonte Borchert, dem der Rundgang durchaus zusagte.

Ohnehin dürfte das Treiben in der Kita binnen weniger Wochen beträchtlich zunehmen. Überall in der Gemeinde warten Eltern auf Kita-Plätze, durch die neuen Kapazitäten in Schönwalde könnte es nun zu eine Art Verschiebebahnhof kommen. "Es gibt Schönwalder, die ihre Kinder nach Klosterfelde fahren müssen. Diese und andere Eltern werden wir jetzt anschreiben und über die Möglichkeit informieren, hier wieder die Kinder betreuen zu lassen", kündigte Sachgebietsleiterin Meyer-Kuntzsch an. In Klosterfelde wiederum warten Eltern auf frei werdende Kitaplätze im Ort.

48 Kinder können kommen

Bis zu 48 Kita- und Krippenkinder können eines Tages betreut werden. Nadine Mielenz und Patricia Plath, die beiden Erzieherinnen, sind froh, dass allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben wird, sich einzugewöhnen. "Ich wollte immer in eine eher familiäre Kita", begründet Patricia Plath ihren Wechsel von Rüdnitz nach Schönwalde. Und für Nadine Mielenz geht mit der neuen Arbeitsstelle ein besonderer Vorteil einher: Sie wohnt selbst im Ort und kann nun mit dem Rad zur Arbeit fahren. Die Stelle der Kitaleiterin werde demnächst ausgeschrieben. Das neue Team soll dann auch über das pädagogische Konzept der Kita befinden.