Thomas Berger

Klosterdorf (Freier Autor) Die letzten Gäste hielten noch um einiges länger aus als die zwei Stunden, die die Veranstaltung eigentlich nur lief. Das erste Infocafé der Ökolea in Klosterdorf im gerade begonnenen Jahr darf somit als Erfolg gelten, wie nicht nur Maria Rumke von Gastgeberseite findet. Mitglieder der Gemeinschaft, Besucher aus dem Ort sowie Interessierte von außerhalb waren in Gesprächen bei Kaffee, Tee und Kuchen vereint. Ein Austausch in lockerer Atmosphäre, und noch persönlicher als in der großen Runde manchmal nur zu dritt oder viert.

Maria Rumke und ihr Mann Raphael gehören zu den jungen Neuzugängen, die auf dem Hof ihre Heimat gefunden haben. Im Mai sind es zwei Jahre, die das Paar mit den Kindern nun in Klosterdorf lebt. Unter Umständen, die manch anderem zumindest ungewohnt vorkommen werden, die aber genau den Reiz für sie und die Übrigen ausmachen – alternatives Miteinander in Gemeinschaft. Was dies im Einzelnen heißt, wie es praktisch funktioniert, welche Chancen, He­rausforderungen und auch Reibungsprozesse sich daraus ergeben, das wollen die Ökolea-Mitglieder eben bei solchen Gesprächsrunden Außenstehenden verdeutlichen.

Grundlegend haben diese Einladungen für Einblicke in einen Gegenentwurf vom sonst Ich-betonten Meistern des Alltags schon eine ganze Weile Tradition. Auf den bisher üblichen längeren Einführungsvortrag zu verzichten und das Gemeinschaftscafé noch offener zu gestalten, sei ein neuer Ansatz, wie Maria Rumke erklärt.

Aber genau das kennzeichnet ja seit mehr als einem Vierteljahrhundert auch die Ökolea: Gemeinschaft als ein stetiger Prozess, nichts Fertiges. Ein Ringen um bestmögliche Ansätze, immer neue Ideen, alternative Wege.

Vom Schul- zum Wohnhaus

Viel hat sich getan auf dem Hof in all den Jahren. Zum Neuen gehört, wie an diesem Tag die Gäste erfahren, dass die Ökolea nun auch die Alte Schule nebenan gekauft hat und zu ihren Wohnzwecken umgestalten will. "Wenn alles weiter gut läuft, könnten dort in einem Jahr die ersten Einzüge stattfinden", blickt Brigitte Rücker schon mal voraus. Bis dahin bleibt aber noch allerhand zu tun.

Immerhin fanden zwischen März und Dezember 2019, meistens an Wochenenden, bereits zehn Subbotniks statt, bei denen unter anderem zehn Container mit Beräumtem befüllt wurden. Weitere Arbeitseinsätze wird es dieses Jahr geben. Für Menschen, die sich mit dem Gedanken eines Eintritts in die Gemeinschaft tragen, sei dies eine besonders gute Gelegenheit, die bisherigen Kommunarden schon mal etwas näher kennen zu lernen. Auch Probewohnen für ein paar Tage gehöre zu den Angeboten, ergänzt Martin Webber.

Schon in jüngster Zeit gab es beispielsweise mit Maria und Raphael Rumke Neuzugänge, die wieder frischen Wind brachten. Ein notwendiger Verjüngungs- und Erneuerungsprozess, um das langfristige Überleben eines der ältesten und erfolgreichsten Kommune-Projekte in Brandenburg zu sichern. Das sehen auch Brigitte Rücker und Martin Webber so, die mittlerweile gewissermaßen zur "alten Garde" auf dem Hof gehören, das Wachsen und Werden seit der Anfangszeit miterlebt haben. Dass die Mitglieder der Gemeinschaft sich nie auf dem Erreichten ausgeruht haben, gehört zu den Grundprinzipien. Nun erzählen die beiden unter anderem Thora Uhle und Georg Tarne, wie das denn im Einzelnen so läuft.

Die beiden jungen Berliner – sie aus Spanien stammend, er in Karlsruhe aufgewachsen – haben nicht nur ein allgemeines Inte­resse mitgebracht. Sie sind sehr konkret auf der Suche, beabsichtigen, sich solch einer Kommune anzuschließen. "Aufs Land ziehen in einen gemeinschaftlichen Kotext", so formuliert Thora Uhle die Intention.

"Ich beschäftige mich viel mit innerer Arbeit und gewaltfreier Kommunikation", solche Punkte seien ebenso wichtig wie die ökologische Orientierung der Gemeinschaft und die Naturnähe der Wohnstätte. Schon bei einer erfahrenen, etablierten Runde "anzudocken", die einige Prozesse bereits durchlaufen hat, könne weniger ein Risiko sein, als sich in ein ganz neues Projekt dieser Art zu stürzen, findet ihr Freund.

Auch die Ökolea ist ja an sich selbst gewachsen, machen wiederum die beiden gestandenen Kommunarden mit reichhaltiger Praxiserfahrung deutlich. "Zum Beispiel unsere Kinder kannten sich ja anfangs untereinander kaum. Später waren die anderen dann für sie wie zusätzliche Brüder und Schwestern", sagt Martin Webber. Er, der aus Irland stammt, hat die meiste Zeit seines erwachsenen Lebens in gemeinschaftlichen Kontexten zugebracht. Früher schon im damaligen Westberlin, nun hier so lange bereits in Klosterdorf. Da laufe manches durchaus anders und lockerer als in jener 100-Prozent-Kommune, wo er auch mal kurzzeitig war.

Doch es bleibt das Ringen im Alltag um verschiedenste Themen und Fragen, um praktische Aspekte des solidarischen Miteinanders. Nicht zuletzt darum, wofür Geld aus der Gemeinschaftskasse, zu ja jeder nach seinen Möglichkeiten beiträgt, ausgegeben wird.

Martin Webber veranschaulicht das an den früheren Debatten um Kinder, die nach Strausberg auf die freie Bundtstift-Schule gingen, für die ja ein monatlicher Betrag zu zahlen ist. Seine eigene Tochter habe zwar lieber auf dem Fontane-Gymnasium bleiben wollen, doch auch ihm sei klar gewesen, dass die Gemeinschaft diese Mehrkosten auffangen müsse – zumal man ja inhaltlich als Ökolea auch stark die alternative Ausrichtung der Schule mittrage. Er selbst habe umgekehrt gerade in der Anfangszeit, als er nur ein minimales Einkommen hatte, von der Solidarität profitiert.

Ein spannender Prozess

Was macht so eine Kommune mit einem selbst, wie prägt das Leben in Gemeinschaft den Einzelnen? "Ich bin in jedem Fall reifer geworden", sinniert der Gärtner und Heilpraktiker, der sich über die Jahre hinweg viel über das Ökolea-Bildungswerk engagiert hat. Und Diskussionen, obwohl sie nervenzehrend sein können, seien wichtig. Spülmaschine oder nicht, was ist ökologischer? Über solche Alltagsaspekte müsse immer wieder tiefgründig gesprochen werden. "Die Auseinandersetzung damit, wie gehe ich mit anderen Positionen um, auch wenn ich sie im Augenblick kaum akzeptieren kann, bleibt selbst nach 26 Jahren", ergänzt Brigitte Rücker. "Das ist immer wieder ein spannender Prozess."

Beide betonen, viel gelernt zu haben, was alles geht – gerade gemeinsam: "Es ist toll, wie wir uns als Gruppe unterstützen. Es heißt, sich selbst zu öffnen, aber man kann auch mit seinen Sorgen zu den anderen kommen und erhält Hilfe", wie Brigitte Rücker sagt. Und bei derzeit zehn Erwachsenen, perspektivisch dann wieder auch noch mehr, ergänzen sich laut Martin Webber viele verschiedene Interessen, Talente und Fertigkeiten auch wunderbar.

Thora und Georg jedenfalls sind, als sie wieder abfahren, nun fast noch stärker interessiert als vorher.