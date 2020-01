Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Zum Jahreswechsel war – alle Jahre wieder – der nächste Märchenwettbewerb ausgelobt. Seit 2005 setzen Fouqué-Bibliothek und BRAWO darauf, so viele 7- bis 25-Jährige wie möglich fürs Schreiben neuer Märchen begeistern zu können. Der "Wettbewerb für neue Märchen" heißt seit jeher "Undine" und setzt somit dem am 12. Februar 1777 auf der Brandenburger Dominsel geborenen Friedrich de la Motte Fouqué ein äußerst lebendiges Denkmal. So wie seine 1811 vollbrachte märchenhafte Erzählung "Undine" zur Inspiration für große Dichter wie Hans Christian Andersens (Die kleine Meerjungfrau) und Oscar Wilde (Der Fischer und seine Seele) wurde, soll unser "Undine"-Wettbewerb Anreiz sein, der großen Märchenwelt neue Attraktionen hinzuzufügen. Das kann sich für die Teilnehmer lohnen, denn in den vier Altersklassen, 7-9, 10-12, 13-16 und 17-25 Jahre, sind insgesamt 14 Preise zu vergeben – jeweils dotiert mit 150 Euro. Zum Hauptpreis je Altersklasse gehört eine vom Künstler Jan Beumelburg geschaffene Undine-Statuette. Die Preisvergabe erfolgt im Rahmen der Märchen-Matinee im Großen Haus des Brandenburger Theaters am 22. März.

Doch vorerst gilt es, neue Märchen zu erfinden, aufzuschreiben und beim Undine-Märchenwettbewerb mitzumachen. Einsendeschluss ist wieder Fouqués Geburtstag, also der 12. Februar. Annahmestationen sind in Fouqués Heimatstadt die Fouqué-Bibliothek, Altstädtischer Markt 10, und die BRAWO-Geschäftsstelle am Neustädtischen Markt 22a.

Macht mit und erlebt märchenhafte Zeiten! Und verschafft den Juroren viel Arbeit! 271 Beiträge aus dem Vorjahr gilt es zu toppen oder sogar das Rekordjahr 2015 mit 351 neuen Märchen.