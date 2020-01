red

Wiesenburg Entsprechend des Brandenburgischen Schulgesetzes beginnt für Kinder, die bis zum 30. September 2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August desselben Kalenderjahres die Schulpflicht.

Kinder, die zwischen dem 1. Oktober bis 31. Dezember 2020 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres aufgenommen werden. In begründeten Ausnahmefällen können Kinder aufgenommen werden, die nach dem 31. Dezember, jedoch vor dem 1. August des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden.

Eltern melden bitte ihre Kinder während der Anmeldezeit bei der örtlich zuständigen Schule an. Bei der Anmeldung ist das Kind in der Schule persönlich vorzustellen. Neben der Geburtsurkunde muss die Teilnahmebestätigung an der Sprachstandfeststellung der Kita vorgelegt werden. Sofern das schulpflichtige Kind eine Kita außerhalb Brandenburgs besucht oder sich in sprachtherapeutischer Behandlung befindet, benötigen die Eltern einen entsprechenden Nachweis.

Die Anmeldung in der Grundschule "Am Schlosspark" Wiesenburg erfolgt am 13. Januar von 8.00 bis 14.00 Uhr und am 14. Januar von 8.00 bis 16.00 Uhr im Raum 207 (2. OG).