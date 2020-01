Konzert in Wiesenburg

Wiesenburg Grey Wolf (Voice, Guitars, Harps) und Alex Wurlitzer (Pedalsteel, Resonatorgitarre, Dobro, Banjo, E-Gitarre, Bass) sind zwei Musiker, die mit handgemachter Musik ihren musikalischen Helden die Ehre erweisen.

Ihr Programm besteht aus Coverversionen von mehr oder weniger bekannten Musikern. "Grey Wolf´s" Gesang und Alex Wurlitzers Gitarrenspiel prägen den Sound in dieser auch als "Americana" bezeichneten Musik, einer Mischung aus Folk, Blues, Gospel und Country.Beide Musiker waren in den letzten Jahren in verschiedenen Formationen auf Hunderten von Konzerten zu erleben. Ihr Wirkungskreis erstreckt sich über Open Air Veranstaltungen und Kneipengigs bis hin zu Kirchenkonzerten.

Zu erleben am kommenden Sonnabend, 18. Januar, ab 20.00 Uhr in Mal‘s Scheune - Studio WiesenburgZum Winkelteich.