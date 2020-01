Claudia Duda

Oranienburg (OGA) Ein Konzert für einen guten Zweck: Am Sonntag erklang in Oranienburg Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Antonín Dvořák. Beim traditionellen Neujahrskonzert bei Mercedes Endres waren die Gäste aufgerufen, die Spendenbox für die Oranienburger Bürgerstiftung kräftig zu füllen.

Die mehr als 200 Gäste waren begeistert von der Aufführung der Jungen Sinfonie Berlin unter der Leitung von Andreas Schulz. Am Ende konnten Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke und Angela Pogoda einen Scheck über 2 000 Euro in Empfang nehmen. Laesicke erklärte, mit diesem Geld könnten vor allem ältere Menschen mit geringem Einkommen zu Konzerten eingeladen werden. "Wir bringen Freude in ihr tristes Dasein und holen sie aus der Einsamkeit", sagte er. Die Bürgerstiftung Oranienburg unterstützt mit dem Projekt "Kinderfreude"außerdem junge Talente bei der Finanzierung der Musikschule.