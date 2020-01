OGA

Mühlenbeck Bei der Sprengung eines privaten Briefkastens im Mühlenbecker Kornblumenweg sind am späten Samstagabend durch umherfliegende Teile zwei parkende Fahrzeuge und die Hausfassade beschädigt worden. Wie die Polizeiinspektion am Sonntag mitteilte, wurde die Explosion vermutlich mittels Pyrotechnik ausgelöst. Anhand der Schäden durch die Sprengkraft sei laut Polizei davon auszugehen, dass die Pyrotechnik in Deutschland wohl nicht zugelassen gewesen sei. Die Explosion verursachte einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.