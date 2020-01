Burkhard Keeve

Kremmen (MOZ) Die CDU Oberhavel steht auf Tradition. Auch beim Neujahrsempfang. Wieder brennen die Scheite im Kamin im Spargelhof, wieder gibt es Freigetränke, ein Ehrengast wird erwartet, man kennt und schätzt sich. Es gibt – wie jedes Jahr – viel Händeschütteln, Männer schlagen sich beim Umarmen zur Begrüßung leutselig auf den Rücken. Man ist unter sich. Es entsteht Wohlfühlatmosphäre.

So kann der Vorsitzende der Kreis-CDU, Frank Bommert, auch Unangenehmes verkaufen, ohne dass es wirklich wehtut. Bei der Schicksalswahl im Land "haben wir das schlechteste Ergebnis unserer Geschichte eingefahren", gibt Bommert unumwunden zu. Auch im Kreis fehle eine "solide Koalition", was es "echt schwierig macht, etwas zu gestalten". Sagt’s und lobt ohne Umschweife die positive Entwicklung des Landkreises beim Tourismus und bei den heimischen Unternehmen. Dazu hat die CDU zwar wenig beigesteuert, aber Positives kommt eben besser an, das weiß auch Frank Bommert.

Lob auf die Landwirte

Der Gastgeber schwört die Gäste darauf ein, dass die CDU wieder zu den Kernthemen zurückkommen müsse, um gegen die AfD bestehen zu können. Da ist er schon wieder bei der Landespolitik. Das Regieren mit den Grünen sei "kein Zuckerschlecken". Aber sei es drum, die CDU will und "muss liefern", so Bommert. Seine Ansagen, so wenig Inhalt sie auch haben, sie kommen an. Dann lobt er noch die Landwirte und ihren Protest in Berlin, schlägt ein bisschen auf Greta sowie die Fridays-for-Future-Bewegung ein und erklärt, dass es auch zur Wahrheit gehöre, zu sagen: "Leute, der Klimaschutz wird die Bürger Geld kosten."

Mist mit der Bonpflicht

Schlechte Laune verbreitete das aber in Kremmen nicht. Auch nicht als Uwe Feiler zugibt, dass er in seiner Funktion im Bund "für den Mist mit der Bonpflicht verantwortlich ist". Er vergewisserte den Zuhörern aber, dass es eigentlich eine Ausnahmeregelung für kleinere Händler wie die Bäcker geben sollte. Feiler: "Das funktioniert leider nicht." Ein Trost: Wer als Händler keinen Bon herausgibt, könne nicht belangt werden, das sei "nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit". Dann schmunzelt Feiler und sagt: "Das habe ich aber nicht gesagt."