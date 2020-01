Annette Herold

Steinhöfel (MOZ) Die Steinhöfeler sind Spitze. Bei der Sammlung für die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge kam das landesweit beste Ergebnis zusammen, genau 5124,31 Euro. Statistisch hat damit jeder Einwohner 1,12 Euro gespendet. Weil ein solches Resultat nur mit tatkräftiger Unterstützung zu erzielen ist, nutzte Oliver Breithaupt, Landesgeschäftsführer des Volksbundes den Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonnabend im Gölsdorfer Kulturhaus für einen ganz persönlichen Dank an 18 engagierte Helfer.

Nicht ohne Ehrenamt

Dass es ohne Ehrenamt nicht geht und dass ein solcher Einsatz erst recht in Dörfern dringend gebraucht wird, weiß auch Bürgermeisterin Claudia Simon. Deshalb hat sie für den ersten Neujahrsempfang ihrer Amtszeit auch die bei ihrer Vorgängerin Renate Wels gepflegte Tradition aufgegriffen, verdiente Bürger aus allen zwölf Ortsteilen zu würdigen. Deren Einsatz reicht von der Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr über das Kuchenbacken für Feste bis zum Sorgen für Sauberkeit. Dass jemand dann zur Stelle sei, wenn Hilfe gebraucht wird, lobte die Bürgermeisterin bei vielen der Ausgezeichneten. "Man braucht Leute, die zupacken und helfen", sagte sie. "Ehrenamt ist nicht selbstverständlich. Es ist mit viel Zeit verbunden und es gehört unbedingt Herzblut dazu."

Einen ganz besonderen Dank hatte Claudia Simon für ihre Vorgängerin übrig, die zur Kommunalwahl 2019 nicht mehr angetreten war. "Du hast so große Fußstapfen hinterlassen", sagte sie, an Renate Wels gewandt. "Die kann ich nicht ausfüllen." Das wollte die derart Gelobte so nicht stehen lassen. Sie machte ihrer Nachfolgerin ein Kompliment für deren Arbeit und sagte: "Natürlich muss jeder seinen Stil und seine Linie finden." Eins war Renate Wels noch wichtig: dem Gölsdorfer Chor zu danken, der die Veranstaltung im Kulturhaus maßgeblich vorbereitet hatte.

Bei ihrem Rückblick sagte Bürgermeisterin Simon, 2019 sei für Steinhöfel das Jahr der Veränderungen gewesen. Sie verwies auf den Zusammenschluss mit dem Amt Odervorland und auf die Kommunalwahl. So hätten die Menschen viele neue Ansprechpartner. Das seien in den Ortsteilen immer noch zuallererst die Ortsvorsteher, die Anliegen der Einwohner weitergeben würden.

Straßenbau geplant

Als Höhepunkte des vergangenen Jahres hob Claudia Simon unter anderem die 775-Jahr-Feier von Gölsdorf und das Arensdorfer Feuerwehrjubiläum hervor. Zudem sei in allen Ortsteilen 2019 etwas geschaffen worden: die Arensdorfer Friedhofsmauer etwa, die Turnhallensanierung in Heinersdorf sei begonnen worden. Investitionen habe es auch in die Sportplatzgebäude in Hasenfelde und Steinhöfel gegeben. In diesem Jahr soll unter anderem an der Straße zum Vorwerk Hasenfelde gebaut werden.