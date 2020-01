Anti-Knut: In Birkenwerder wurden dieses Jahr keine Weihnachtsbäume verbrannt. © Foto: Friederike Kersten

In Mildenberg kamen rund 150 Gäste zum traditionellen Knutfest. Die Feuerwehr hatte alles im Grif. © Foto: Wolfgang Gumprich

Beim Funkenflug am Nachthimmel ließen es sich die Besucher auf dem Kirchhofgelände in Grüneberg gut gehen. © Foto: Burkhard Keeve

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Ob es nun Knutfest heißt oder nicht: Am Wochenende brannten viele hübsche und von der Feuerwehr kontrollierte Feuerchen in Oberhavel. In Grüneberg leuchtet die Kirche erhaben im Feuerschein. Es gab Glühwein, Bratwurst und viele nette Gespräche während im Feuer die abgeschmückten Tannen munter knisterten.

Beim Anti-Knutfest der Feuerwehr in Birkenwerder brannte dieses Jahr kein Weihnachtsbaum, sondern Öko-Stammholz. Wie berichtet, wollte Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) keine Tannen wegen des Umwelt- und Klimaschutzes verbrennen. Den Besuchern des Festes war es egal. "Ob nun Stammholz oder der Weihnachtsbaum – Hauptsache, wir haben ein schönes, warmes Feuerchen", sagt Monika Kubath aus Birkenwerder.

In Mildenberg kamen zum 19. Knutfest rund 150 Einwohner aufs Gelände der Feuerwehr zu Plausch und Punsch. Unter der Leitung des Mildenberger Kameradschaftsvereins, der Feuerwehr und des Ortsbeirats waren der Platz vorbereitet und Tannen gesammelt worden.