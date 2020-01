Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Keine Steuererhöhungen, dafür aber größere Anstrengungen zur Ansiedlung neuer Firmen stehen für Waldemar Schulz (CDU) auf der Agenda für 2020. Wo in diesem Jahr die Schwerpunkte in der Lokalpolitik gesetzt werden, gab Zehdenicks Stadtverordnetenvorsteher beim Neujahrsempfang der Havelstadt am Freitagabend vor. Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) widmete sich in seiner Ansprache dem Thema Tourismus, der seiner Meinung noch viel Entwicklungspotenzial hat. Insbesondere das Wandern in der Region biete noch viele Möglichkeiten. Aufschwung erhofft sich das Stadtoberhaupt beispielsweise durch die Eröffnung eines überregionalen Pilgerweges , der auch durch Zehdenick führen wird, noch in diesem Jahr. Die Tourismusbilanz für das vergangene Jahr fiel hingegen gemischt aus. Einen herben Rückschlag musste die Stadt beim Wassertourismus verkraften. Unter anderem wegen der Sperrung der Havel-Schleuse Zaaren bei Bredereiche ging die Zahl der Schleusungen in Zehdenick dramatisch zurück. Lediglich 3 277 Boote passierten im vergangenen Jahr die Schleuse, das waren nicht einmal halb so viele wie im Jahr 2018. Offenbar kamen aber mehr Besucher auf dem Landweg in die Region. Denn das Fremdenverkehrsbüro im Rathaus verzeichnete keinen bedeutenden Besucherrückgang. Mit 7 208 Besuchern in der Tourist-Information lag ihre Zahl in etwa auf dem Niveau 2018, stellte Kronenberg fest. Auch der Ziegeleipark Mildenberg als wichtigster Besuchermagnet im Norden Oberhavels freute sich bis zum Jahresende über rund 53 000 zahlende Gäste. Kultur kommt ebenso bei den Besuchern an. Rund 14 000 Gäste wurden dort gezählt. "Das touristische Potenzial Zehdenicks sollte nicht unterschätzt werden", stellte Kronenberg fest. "Zehdenick ist ohne Flugzeug erreichbar", konstatierte der Verwaltungschef vor dem Hintergrund der Klimadebatte. Der Tourismus fülle nicht nur die Betten und sorge für Umsätze in Gastronomie und Einzelhandel, er habe noch andere positive Effekte: Alte Gebäude würden wieder hergerichtet, um sie touristisch zu nutzen.

Für mehr Toleranz warb Stadtverordnetenvorsteher Waldemar Schulz in seiner Ansprache vor den rund 80 geladenen Gästen im Rathaus. Dort fand der Neujahrsempfang erstmalig statt, weil die Klosterscheune wegen der laufenden Ausstellung zum Mauerfalljubiläum zurzeit nicht für größere Veranstaltungen zur Verfügung steht. Die Meinung des jeweils anderen müsse akzeptiert werden, so Schulz. Auch sollte das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt gestärkt werden. Gut gelungen sei dies beispielsweise beim Zehdenicker Laternenzauber im Dezember, als viele ehrenamtlich an der Vorbereitung und Durchführung des Weihnachtsmarktes mitwirkten. "Dem Unternehmertum in dieser Stadt muss mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden", appellierte Schulz an die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung. Er wünschte sich zudem, dass mehr Handwerksbetriebe in die Innenstadt ziehen mögen. Das Stickatelier Anne Pries und die Installationsfirma Hilgert, die in die ehemalige Gaststätte Berlin eingezogen ist, seien gute Beispiele, wie die Altstadt neu belebt werden könnte.

Zum Abschluss des offiziellen Teils ehrte die Kommune ihren langjährigen Stadtförster Peter Keibel mit einer Urkunde und dem Eintrag ins Zehdenicker Ehrenbuch. Anlass war Keibels 90. Geburtstag am 1. Januar. Noch immer kümmert er sich als geringfügig Beschäftigter um den Stadtforst.