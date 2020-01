Marion Thomas

Schöneiche Am 10. Januar 2003 fanden sich 16 Theater-Enthusiasten erstmals zusammen, um unter Leitung von Peter Baumgart ein Stück zur Schöneicher 625-Jahr-Feier einzustudieren. Alle Beteiligten waren begeistert und beschlossen, weiter gemeinsam zu spielen. "Fisch zu viert" war die erste von inzwischen acht Inszenierungen, die in der Kulturgießerei gezeigt wurden. Es gab 800 Aufführungen vor stets ausverkauftem Haus mit rund 20 000 Zuschauern. Somit ist das TaSch (Theater aus Schöneiche) aus der regionalen Kulturszene nicht mehr wegzudenken, wie Vereinschef Mathias Buchallik am Sonnabend zur "15+2"-Geburtstagsfeier stolz resümierte.

Das Theaterfest sollte schon vor zwei Jahren zum 15. Jubiläum steigen, doch es wurde immer wieder verschoben. "Wir sind alle in Familie und Beruf eingespannt", erzählt Maika Eberlein, "das muss alles unter einen Hut passen." Sie war von Beginn an dabei und begleitete das TaSch mit ihrer Kamera – mit einer Ausnahme: Beim "Richtfest" agierte Juliane Buchallik. Aus all den Fotografien entstand nun eine Ausstellung, die bis zum 16. März in der Kugi zu sehen ist.