Ingo Mikat

Letschin Zu dem vom Imkerverein Letschin und Umgebung organisierten Fachvortrag blieb am Sonnabend im Saal des Alten Kinos kein Platz unbesetzt. Vereinsvorsitzende Karin Stahl freute sich, auch Bienenzüchter aus Vereinen in Eberswalde, Seelow, Frankfurt, Wriezen, Müncheberg und Beeskow begrüßen zu können. Als Referent war Imkermeister Jens Radtke vom Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf nicht zum ersten Mal in Letschin zu Gast.

Diesmal stellte er in einem vierstündigen Vortrag aktuelle Forschungsergebnisse zur gefährlichen Varroa-Milbe und ein Konzept zur Bekämpfung des Schädlings vor.

Kern der von ihm empfohlenen Antiseuchenmethode sind eine kontinuierliche Befallskontrolle der Bienenvölker und frühzeitige angepasste Betriebsweise sowie medikamentöse Behandlung. Die Imker müssten jede Veränderung in ihren Bienenvölkern schnell erkennen und angepasst reagieren, so Radtke. Er empfahl er unter anderem eine rechtzeitige, konsequente Entnahme Milben-befallener Brut. So ließen sich viele Bienenvölker und spätere Honig-erträge retten.