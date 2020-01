Uwe Spranger

Strausberg Nachwuchstalente der Kreismusikschule (KMS) haben am Sonnabend in der Tonhalle die Generalprobe für "Jugend musiziert" in diesem Jahr absolviert. Am nächsten Wochenende steht in Prenzlau (Uckermark) der Auftakt zu dem Wettbewerb an. Bei der 57. Auflage stellen sich laut dem rotierenden System Solo-Pianisten, Streicher- und Bläserensembles sowie Gesangssolisten der Jury. "Heute darf auch was schiefgehen, die Kinder sollen mit der Situation umgehen lernen", schickte Frank Finsch, bei der KMS Verantwortlicher für den Wettbewerb, vorneweg. Und auch das Verbeugen gehöre dazu.

Für einige Schüler wie Noah Baumgärtner oder Milla Walter am Klavier wird es der erste derartige Start. Den Älteren wie Karla Maria Karl und Friederike Schick traut Lehrerin Chih-Yin Huang-Niemand bei guter Tagesform und gewogenen Juroren sogar den Sprung ins Bundesfinale zu. So weit können die Jüngeren zwar schon laut Reglement nicht kommen, aber sie hören dann das Urteil von anderen Experten als den eigenen Lehrern.

Vorgetragen werden laut Klaus-Peter Will jeweils Stücke aus verschiedenen Epochen.