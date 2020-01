Eckhard Handke

Neuruppin Am 6. Januar feiert die russisch-orthodoxe Kirche das Weihnachtsfest. Die Gemeinde in Neuruppin konnte den Weihnachtsgottesdienst aber erst am Samstag, mit sechs Tage Verspätung, nachholen. Zu diesem Anlass war der Altarbereich der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche an der Steinstraße sehr prunkvoll geschmückt worden.

Offen für alle

Zum orthodoxen Gottesdienst waren auch Gäste gern gesehen, die nicht der Gemeinde angehören. Erstmalig zelebrierte Erzbischof Tikhon von Podolsk, der Leiter der Berliner Diözese, in Neuruppin diesen wichtigen Gottesdienst. Dabei wurde gleichzeitig der neue Priester der Gemeinde eingeführt. Wie beim orthodoxen Gottesdienst üblich, trugen die weiblichen Gemeindemitglieder ein Kopftuch und die kirchlichen Würdenträger prachtvolle Gewänder.

Das Ende der Festtage ist auch das Ende der Fastenzeit. Deshalb trafen sich die Gemeindemitglieder nach der Gottesdienstzeremonie an einer reichlich gedeckten Tafel mit traditionellen russischen Speisen und Getränken zum gemeinsamen Schmaus. Die Gerichte hatten die Frauen der Gemeinde selbst zubereitet. Da durfte natürlich auch die russische Borschtsch-Suppe nicht fehlen. Es war für die Gläubigen der russisch-orthodoxen Gemeinde gleichzeitig das Neujahrsfest. Der Grund dafür, dass die Gemeinde jetzt erst Weihnachten gefeiert hat, liegt an unterschiedlichen Kalendern: Sie nutzt den julianischen, während andere Glaubensrichtungen sich auf den gregorianischen verständigt haben.

Am Sonnabend, 18. Januar, findet ab 10 Uhr das "Weihwasserfest" beim festlichen Gottesdienst mit dem neuen Priester der russisch-orthodoxen Gemeinde an gleicher Stelle statt.