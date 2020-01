Der erste Winterspielplatz im Jahr 2020 in der Turnhalle des Fontane-Schulzentrums an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße war am Sonnabend wieder gut besucht. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Neuruppin Großen Zulauf hatte am Samstagnachmittag der erste Winterspielplatz im neuen Jahr in der Turnhalle des Fontane-Schulzentrums an der Artur-Becker Straße. Die Akteure vom Spielmobil hatten wieder für jede Menge Sport- und Spielgerätschaften zum Klettern, Balancieren und Springen aufgebaut.

Kinder von drei bis 14 Jahren nutzten das Angebot in der warmen Halle gern, und spielten und tobten bei angenehmen Temperaturen. Für zwei Stunden herrschte daher reges Treiben.

Mit dabei war Sabine Wredow mit ihrer vierjährigen Enkelin Ella und Jenica Mehlitz mit ihrer dreijährigen Tochter Hanna. Die Kinder hatten viel Spaß zusammen. Die Betreuer vom Verein Estaruppin hatten wieder für Kaffee, Kuchen, Obst und Gemüse gesorgt. Wer Hunger vom vielen Toben bekam, durfte sich bedienen.

Der nächste Winterspielplatz findet wegen Bauarbeiten in der Turnhalle nicht am 8. Februar, sondern erst am Sonnabend, 15. Februar, statt. Auch die nachfolgenden Termine verschieben sich: anstelle des 22. auf den 29. Februar und statt des 7. auf den 14. März.