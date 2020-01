Eckhard Handke

Neuruppin Zum Tag der offenen Tür hatte das Kollegium der Rosa-Luxemburg-Schule am Samstagvormittag Eltern begrüßt, deren Kinder in diesem Jahr eingeschult werden. Neben der Besichtigung der Unterrichts- und Horträume sowie Gesprächen mit den Lehrern und Erziehern konnten sich die Knirpse auch gleich beim Basteln und Malen sowie bei Sport und Spiel ausprobieren. Die fünfjährige Lea aus Neuruppin machte der Schule-Schnupper-Tag zusammen mit ihrer Mutter Spaß, weil sie sich schon auf den Schulbeginn freue, wie sie erklärte. Bei Lehrerin Simone Schumacher, die Kinder in einer der Flex-Klassen der Schule unterrichtet, konnte sie zeigen, dass sie sogar schon bis fünf zählen kann.

In den Flex-Klassen werden Erst- und Zweitklässler gemeinsam unterrichtet. Bei Bedarf kann eine Sonderpädagogin die Arbeit der Klassenlehrerin mit einer Einzelförderung unterstützen. Die Eltern wurden gleich am Haupteingang von jeweils zwei Schülern in Empfang genommen und durch das Schul- und Hortgebäude geführt. Im unteren Flur-Lichthof stellte sich der Förderverein der Schule vor. Er macht Projekte möglich, die vom Etat der Schule nicht finanzierbar sind.

Bei einer Informationsstunde wurden die Eltern über das Aufnahmeverfahren, zur Anmeldung und zur schulärztlichen Pflichtuntersuchung unterrichtet. Dort wurde auch das pädagogische Konzept der Schule noch einmal vorgestellt. Viel Spaß hatten die Kinder natürlich in der großen Turnhalle der Schule. Dort waren einige Sportspielaktionen aufgebaut. Und auch beim Ausprobieren von Musikinstrumenten waren einige Kindern mit Eifer dabei. Da tauten selbst die Schüchternsten auf. Interessant waren für viele auch die Erklärungen zum Arbeiten mit dem Smartboard und die naturwissenschaftlichen Experimente im Sachunterricht.

Viel Anklang fanden bei den Eltern auch die Räume im Hort Hummelnest. Manche Elternhaben sich vor allem deretwegen für diese Grundschule entschieden.