Kerstin Unger

Schwedt (MOZ) Tristes Nieselwetter erwartete die Schwedter Naturfreunde Sonnabendvormittag im Nabu-Garten an der Passower Chausee. Kein gutes Omen für die "Stunde der Wintervögel", zu der sich die Mitglieder des Naturschutzbundes hier seit vielen Jahren zu der Aktion treffen. Diesmal kamen sechs Frauen und Männer. Die Erkältungswelle hat voll zugeschlagen. Die Chefin der Ortsgruppe, Rotraud Gille, und ihren Mann Helmut hat es auch erwischt. Während die Viren ihn ins Krankenbett zwangen, nahm Rotraut Gille den Weg zur Vogelzählung auf sich. Das Ergebnis war aber eher traurig. Nur wenige gefiederte Besucher ließen sich blicken. "Durch den Hitzesommer gab es bei der zweiten Brut der Vögel ziemlich viel Verlust", sagt Rotraut Gille. "Keine Insekten – keine Vögel. Durch die Trockenheit verblühte auch alles schnell im Garten. Insekten brauchen aber blühende Pflanzen", erklärt die Naturschützerin.

Unberührte Futterstellen

Die Futterstellen, die die Nabu-Mitglieder vor einigen Tagen angelegt haben, um die Vögel zur Zählung anzulocken, sind noch voll, Vogelhäuser verwaist. Dabei herrschte hier vor einigen Jahren noch das pure Leben, erinnern sich die Teilnehmer der Zählaktion. Früher haben viele Erlenzeisige in den Birken am Teich genistet. Heute sind sie weg. Nicht einmal Krähen und Tauben lassen sich blicken. Im vergangenen Jahr wurden noch Schwanzmeisen gesichtet. Von der Vogelvielfalt ist derzeit nichts mehr zu merken. Einige Kohlmeisen und Blaumeisen finden den Weg auf die Liste von Heidrun Völkerling, die mit Klaus Warnhoff durch das Wäldchen im Nabu-Garten streift. Eine Sumpfmeise und einen Sperling registrieren die beiden noch. Auch ein Grünfink schaut vorbei.

"Bald wird es auch keinen Kuckuck mehr geben", befürchtet Klaus Warnhoff. "Der Kuckuck brütet ja nicht selbst, sondern legt seine Eier in fremde Nester. Aber bald weiß er nicht mehr, wohin er sie bringen soll." Auf das Ergebnis der diesjährigen Zählung sind sie gespannt. Auch darauf, ob die Vogelzählung am Sonntag in der Blumberger Mühle in Angermünde erfolgreicher war.

Neue Lebensräume wachsen

Im Schwedter Nabu-Garten finden nicht nur Vögel alles vor, was sie zum Überleben brauchen. Auch für anderes Kleingetier werden neue Lebensräume geschaffen, teilweise mit Unterstützung weiterer Helfer. So haben im vergangenen Jahr Schüler der Oberschule Dreiklang in einem Projekt einen Käferkeller gebaut und dafür eine 80 Zentimeter tiefe Grube ausgehoben. Hinein kamen kleine Zweige. "Darin können bestimmte Käfer wie Rosenkäfer oder Moschusbock überwintern und sich um ihren Nachwuchs kümmern", sagt Rotraut Gille. "Zirka 7000 Käferarten gibt es in Deutschland. Die meisten leben von Totholz und legen Eier. Manche brauchen Jahre, um sich zu entwickeln." Im Käferkeller finden aber auch Asseln, Tausendfüßler und Regenwürmer gute Bedingungen.

Zwei junge Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe haben ein Morschholzhaus für Wildbienen gebaut. Darunter werden demnächst verschiedene Pflanzen angesiedelt, die diese Nutzinsekten bevorzugen. Ein weiteres Vorhaben für das Frühjahr ist das Anlegen eines Sumpfbeetes am Teichrand. Hier wird Fieberklee eingepflanzt. Es ist die Pflanze des Jahres 2020 und wächst in Familie Gilles Garten.