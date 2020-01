Sven Klamann

(MOZ) Dass es beim neunten 24-Stunden-Schwimmen am Ende sogar einen Rekord zu feiern gab, war nur das i-Tüpfelchen einer rundum gelungenen Sause, die von den Technischen Werken Eberswalde organisiert und unter anderem vom Gymnasium Finow, vom Förderverein der Grundschule Lichterfelde, von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft, vom Wassersportverein Werbellow sowie vom Eberswalder Schwimmverein nach Kräften unterstützt wurde.

Es ist kurz nach 8 Uhr am Sonnabend, als die MOZ vorbeischaut. Das Baff platzt aus allen Nähten. Zu einer Zeit, in der normalerweise nicht wenige noch darüber nachdenken, ob es sich schon aufzustehen lohnt, herrscht Hochbetrieb im Hauptbecken, dessen Bahnen aufgeteilt sind: Taucher, Leistungsschwimmer, Sportschwimmer und Breitensportler sollen sich nicht in die Quere kommen.

"Hier geht es nicht um Höchstleistungen, sondern darum, die eigenen Belastungsgrenzen zu testen. Vor allem aber ist der Spaß am Schwimmen und am gemeinsamen Sporttreiben wichtig", betont Jennifer Musielak, die das Sportzentrum Westend leitet, zu dem das Baff gehört.

Was die körperliche Fitness betrifft, macht Andreas Saremba aus Eberswalde so schnell niemand etwas vor. Der 50-Jährige kommt eigentlich aus der Leichtathletik und hält sich inzwischen mit Schwimmen fit. Am Freitag war er um 15 Uhr einer der Ersten, die ins 22 Grad warme Wasser stiegen. Gegen 8.30 Uhr hat Andreas Saremba bereits 42,75 Kilometer geschafft. Die Nacht über ist er immer wieder 40 Minuten geschwommen und hat 20 Minuten pausiert. Am Ende wird er 53 Kilometer bewältigt haben.

Belegte Brote zur Stärkung

"Zum Luftholen gehe ich ins Freie", sagt der Kilometerfresser, als er seinem durchtrainierten Körper das nächste Mal etwas Ruhe gönnt. Vor der Tür atmet er tief ein und aus. "Das mache ich, um den Gasaustausch zu erleichtern und um das Chlor loszuwerden, mit dem das Wasser im Becken versetzt ist", sagt Andreas Saremba, bevor er sich Bananen und belegte Brote aus dem eigenen Vorrat schmecken lässt.

Vitamine aus Familienhand

Wer weniger generalstabsmäßig vorbereitet ist, kann sich an der Vitaminbar des Fördervereins der Grundschule Lichterfelde stärken, an der Jessika und Michael Janik sowie beider Töchter Romy-Sophie (13) und Sissy Charlotte (15) gesunde Kost verteilen. "Wir haben 100 Kilo Bananen, 40 Kilo Äpfel, 25 Kilo Weintrauben und 20 Melonen dabei", verrät Michael Janik, der mehreren Sponsoren für ihre Hilfe dankt.

An der Anmeldung schiebt Clara Bölting Dienst. Die 17-Jährige vom Gymnasium Finow hat sich mit Gleichgesinnten im Fach Seminarkurs darum gekümmert, an ihrer Schule für eine Teilnahme am 24-Stunden-Schwimmen zu trommeln. Das Gymnasium stellt eine Mannschaft, die sich Delfinow nennt und für die sich 140 Jugendliche angemeldet haben. "Ich selbst hatte heute zu wenig Zeit zum Schwimmen", bedauert Clara Bölting. Für immerhin 850 Meter hat es gereicht. Was für Otto-Normal-Eberswalder ein durchaus respektabler Wert wäre, reißt das ehemalige Mitglied des Schwimmvereins ganz und gar nicht vom Hocker.

Alle zwei Jahre geht das 24-Stunden-Schwimmen im Baff über die Bühne: 2016 kamen glatt 2017 Kilometer zusammen, 2018 waren es 2122,4 Kilometer.