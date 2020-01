Angebot: Die Stadtwerke betreiben zwei E-Ladesäulen: am Rathaus (Foto) und auf ihrem Kundenparkplatz in der Oderlandstraße 25. © Foto: Dietmar Puttins

Strom "tanken": Uwe Breuer, Filialleiter des Autohauses Renault König in der Werkstraße 6, an einem Modell Z.E. 40 electric. 2019 verkaufte seine Filiale zehn reine E-Autos, davon zwei an private Kunden. © Foto: Dietmar Puttins

Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt Rein elektrisch angetriebene Kraftfahrzeuge (E-Autos) sind auf den Straßen unserer Region nach wie vor Exoten. Das zeigt die geringe Anzahl an E-Ladestationen. In Eisenhüttenstadt halten die Stadtwerke bisher zwei vor. Rund 220.000 E-Autos und Plug-in-Hybride sind aktuell in Deutschland unterwegs. Bis 1. Januar 2019 waren im Land aber schon 57,3 Millionen Kraftfahrzeuge registriert. Das Zögern potentieller Kunden, ein E-Auto zu kaufen, bekommen auch Autohändler zu spüren.

Privatnutzer halten sich zurück

Beim Ford-Händler-Losensky in der Beeskower Straße 22 werden beispielsweise Ford-Modelle in Hybrid-Ausführung angeboten, seit Oktober 2019 aber auch reine "Stromer" von Skoda, von denen das Autohaus seither fünf verkaufte. "Im Moment", sagt Geschäftsführer Frank Losensky, "ist die private Nachfrage sehr zurückhaltend. Da spielen fehlende Erfahrungen mit Elektro-Mobilität eine Rolle. Zum Beispiel, dass alle elektrisch betriebenen Fahrzeuge Automatikwagen sind." Dann beeinflussten die Reichweite und die Ladeinfrastruktur sowie die Frage der Bezuschussung eines E-Auto-Kaufs durch den Staat die Kaufentscheidung. "Die bisherige Förderung in Höhe von 4000 Euro wolle der Gesetzgeber auf 6000 Euro erhöhen. Wann das geschieht ist nicht klar", sagt der Geschäftsführer.

Zunehmend Firmen interessiert

Gewerbliche Nutzer fällen ihre Kaufentscheidung hin zur e-Mobilität zügiger als Private. Frank Losensky: "Wenn sich eine Firma den Umweltschutz auf die Fahne geschrieben hat, dann wird der Kauf eines E-Fahrzeuges auch realisiert."

Uwe Breuer, Filialleiter des Autohauses Renault König in der Werkstraße 6, bietet seit 2013 E-Modell an und bestätigt Frank Losenky. Breuer: "In den letzten Jahren kommen verstärkt Firmen auf uns zu, die E-Fahrzeuge kaufen wollen, weil sie selbst ihre Firma bereits über Solartechnik energetisch versorgen." 2019 verkaufte Renault König in Berlin und Brandenburg rund 300 E-Modelle, fünf bis zehn Wagen pro Filiale. Das trifft in etwa auf die Filiale von Uwe Breuer zu.

Kunden, die sich für E-Mobilität entscheiden, interessierten sich für Umweltschutz, weiß Breuer: "Sie entscheiden bewusst, mehr Geld in die Hand zunehmen – für ein Auto, das sofort die Kraft auf die Straße bringt und über eine Technologie verfügt, die in Zukunft aktuell sein wird." Die Reichweite sei nicht so ausschlaggebend, zumal viele Modelle zwischen 250 und 350 Kilometer mit einer Ladung schaffen. In punkto Stromversorgung für die E-Autos fehle noch an jeder Stelle Infrastruktur, meint Uwe Breuer. Wo immer sie entstünde: Der Zugang dazu müsse einfach sein, sagt er. In den letzten Jahren verkaufte diese Renault-Filiale um die 800 bis 1000 Autos pro Jahr. Uwe Breuer kann sich vorstellen, dass seine Filiale bei dieser Größenordnung in diesem Jahr zehn Prozent an E-Autos in Eisenhüttenstadt verkaufen kann.