Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Das Team vom Fürstenberger Verstehbahnhof will Alt und Jung auch beim Programmieren zusammenbringen. Eigentlich hatte Mitinitiator Daniel Domscheit-Berg am Sonnabend fest mit dem Besuch von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) gerechnet. Doch sie sagte kurzfristig ab. Stattdessen kam ihr Referatsleiter "Digitales", Stephan Groschwitz, um sich über die Arbeit des Havel.Labs, dem Herzstück des Verstehbahnhofs, zu informieren, wo sich alle zwei Wochen vor allem Jugendliche treffen. Am Sonnabend ging es darum, eine Stadtspiele-App für Fürstenberg zu kreieren, eine Schnitzeljagd fürs Handy. Auch Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) und die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Die Linke) kamen vorbei, um für das geplante generationsübergreifende Angebot des Verstehbahnhofs zu werben. Schon jetzt zeigt das Havel.Lab, dass es auch im ländlichen Raum gelingen kann, Kinder und Jugendliche an der Gestaltung des Gemeinwesens zu beteiligen. Die Initiatoren des Verstehbahnhofs halten das Angebot für ausbaufähig und hoffen auf Gelder aus dem Ministerium.