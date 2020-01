Marion Thomas

Woltersdorf Nicht vor bissigen Hunden oder kampfbereiten Katzen wird am Diez‘schen Gartentor gewarnt, nein: "Vorsicht – Wachsamer Nachbar" steht auf dem Schild geschrieben und ist wohl Motto fürs gesamte Wohngebiet am Rande des Schleusenviertels zwischen Frieden-, Fangschleusen- und Buchhorster Straße. Hier scheint gute Nachbarschaft mehr zu sein als friedlich nebeneinander zu wohnen.

Seit mehr als 20 Jahren organisiert Siegfried Diez eine Gemeinschaft zum Schutz vor Kriminalität, zunächst in einem gemeinnützigen Verein, seit drei Jahren als anerkannter Sicherheitspartner von Polizei und Kommune. Gemeinsam mit vielen aktiven Mitstreitern wie Eberhard Wittig engagiert er sich für die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in Woltersdorf. Er läuft bei Bedarf auch Streife im Ort. "Wenn sich beispielsweise Einbrüche häufen, sind wir in diesem Gebiet unterwegs, beobachten verstärkt, schrecken vielleicht auch ab. Wir sind aber keine Polizisten", betont er. "Wir sind nicht bewaffnet, greifen nicht ein, sondern nehmen die sogenannten Jedermannsrechte wahr, geben unsere Beobachtungen zu Gefahren, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten an die zuständigen Behörden weiter." Angst vor Angriffen auf seine Person verspüre er nicht, sagt er und fügt schmunzelnd hinzu: "Als einstiger Boxer weiß ich mich im Notfall noch immer ganz gut zu wehren."

Im Laufe der Jahre hat sich zudem in seinem Wohngebiet ein wahres Modellprojekt entwickelt. "Eine gut funktionierende und zuverlässige Nachbarschaft ist ein entscheidendes Kriterium für die eigene Sicherheit vor kriminellen Aktivitäten", sagt der noch immer agil wirkende 83-Jährige. "Wir führen viele Gespräche mit den Anwohnern, um für Wachsamkeit zu sensibilisieren. Jeder sollte seine Umgebung aufmerksam beobachten, Verdächtiges melden, wenn beispielsweise Häuser und Gärten von Fremden fotografiert oder gar betreten werden. Und natürlich sollte jeder für die eigene Sicherheit sorgen." Dazu gehörten stets abgeschlossene Fenster und Türen, und das auch während der Gartenarbeit, oder gesicherte Autos, in denen keine Wertgegenstände liegen sollten und so "Langfinger" anlockten.

Regelmäßig werden alle Anwohner schriftlich über aktuelle kriminelle Ereignisse informiert und vor Einbruchschwerpunkten oder auch Abzockern gewarnt. Zudem existiert eine Telefonliste mit 41 Einträgen, um sich schnell gegenseitig zu verständigen oder zu helfen – egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit. "Unser Beispiel sollte möglichst viele Nachahmer finden", wünscht sich der Initiator des Projekts. Im Laufe der Jahre ist die Gemeinschaft rund um die Friedenstraße mehr und mehr gewachsen.

In gemütlicher Runde

Am Sonnabend fand sie sich bereits zum vierten Mal in gemütlicher Runde zusammen, um aufs neue Jahr anzustoßen und die gute Nachbarschaft weiter auszubauen. Bei Glühwein und Leckereien vom Grill standen die Familien rund ums gemütlich lodernde Feuer, schwatzten und lachten und fühlten sich einfach wohl.

Diesmal agierte Familie Schramm als Gastgeber, tatkräftig unterstützt von Familie Reimann. "Wir sind vor 20 Jahren aus Berlin hierher gezogen und fühlten uns schnell heimisch", erzählt Hannelore Schramm. "Hier lebt man nicht so anonym, hilft sich gegenseitig, gießt die Blumen, wenn der Nachbar verreist ist, oder führt auch mal dessen Hund aus."