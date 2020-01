Kerstin Unger

Woltersdorf (MOZ) Livemusik zur Gitarre erlebten am Sonnabend rund 80 Besucher im Saal der Woltersdorfer Gaststätte "Zur Eiche". Ortsvorsteher Olaf Küchler und seine ABM-Vereins-Kollegen begrüßten nicht nur Gäste aus dem Dorf, sondern auch aus Schwedt, Berlin und Bremerhaven. Zum ersten Irischen Abend gab esGuinnes-Bier und eine Bühnenbeleuchtung in den grün-weiß-orangenen irischen Nationalfarben für den Auftritt des "Spree-Neiße-Iren" Wolfgang Dannat aus Cottbus. "Ich habe eine zeitlang in Schottland gelebt und in Pubs in Nordirland und auf der Grünen Insel gespielt", erzählt er. Sein Traum sei es, dort einmal ein Haus zu haben.

Der Auftritt in einem Saal war für ihn eine Premiere. Auch die Uckermark, so berichtete der Mann, der seit 35 Jahren Musik macht, war für ihn Neuland. Doch das Publikum ließ sich von Wolfgang Dannat, der früher in einer Band spielte, gern mit auf die musikalische Reise nehmen. Vielleicht kommt er bald wieder. "Wir wollen die MOZ-Kneipentour in Schwedt wiederbeleben", verriet Olaf Küchler. Da soll auch der "Spree-Neiße-Ire" für Stimmung sorgen.