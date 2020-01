Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Schweiz, die Niederlande, Serbien, Österreich und Russland gehören zu den Stationen ihrer Europa-Tournee, die sie am Sonnabend in die Barnimer Kreisstadt geführt hat. Die 653. Ausgabe von Guten-Morgen-Eberswalde, im Saal des Paul-Wunderlich-Hauses bestritten von Igor Prado, Gitarre, Raphael Wressnig, Hammond-Orgel, und Hans-Jürgen Bart, Schlagzeug, war ein Muntermacher erster Güte. Mit ihrem Mix aus Soul, Rhythm & Blues und Funk hatten die drei Musiker das Publikum vom ersten Ton an auf ihrer Seite. Wer nicht hingegeben vor sich hin tanzte, bewegte wenigstens seinen Kopf im Takt. Der Andrang war so gewaltig, dass die Sitzplätze nicht reichten.

Am 18. Januar liest der Guten-Morgen-Eberswalde-Wiederholungstäter Jochen Schmidt im Paul-Wunderlich-Haus aus seinem Buch "Gebrauchsanweisung zum Laufen". Auch die 654. Ausgabe beginnt um 10.30 Uhr. Wieder ist der Eintritt frei.