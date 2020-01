Ruth Buder

Fürstenwalde Das Januarkonzert gilt immer als Generalprobe für den Wettbewerb "Jugend musiziert". Bevor es von Donnerstag bis Sonnabend in Prenzlau um Preise und Plätze geht, gaben rund 20 Musikschüler zwischen 7 und 15 Jahren in Fürstenwalde am Sonntag einen musikalischen Einblick in ihr Können.

Ganz stark vertreten sind die Pianisten. 15 Klavierspieler sind gemeldet, zehn traten am Sonntag vor Publikum auf. Der siebenjährige Karl Neumeister war als erster an der Reihe, weitere neun kleine Pianisten folgten. "Wir haben ja traditionell eine starke Klavierfraktion am Fürstenwalder Standort. Daraus rekrutiert sich dann auch eine starke Spitze", sagt Alois Micheel, Fachbereichsleiter Klavier an der Kreis-Musikschule "Jutta Schlegel", der elf Pianisten in Prenzlau begleiten wird. Das Duo "Mission Impossible" mit Linus Berg (Klarinette) und Til-Neo Boche (Sopransaxophon) wird ebenfalls beim Regionalwettbewerb Nord-Ost vertreten sein, ebenso Richard Roßbach mit seiner E-Gitarre. Als einzige klassische Sängerin aus dem Oder-Spree-Kreis hat sich die neunjährige Leonie Alisch für den Regionalwettbewerb qualifiziert – obwohl sie erst seit Oktober Gesangsunterricht nimmt. Woher Leonie ihre schöne Sopranstimme hat, ist den Eltern Anne-Maria und Patrick Alisch aus Neuendorf ein Rätsel, in der Familie liege es jedenfalls nicht. "Da die meisten Kinder und Jugendlichen sich mehr für Pop und Rock und nicht für klassischen Gesang interessieren, verzeichnen wir hier eine erdrutschartige Entwicklung", bedauert Micheel. Das sei anders in Städten wie Schwedt oder Cottbus, die durch ihre Bühnen ausstrahlen würden. "Wo ein Haus in der Nähe ist, lebt auch der klassische Gesang", so der Lehrer.

Eigentlich hatte sich auch die in Storkow spielende Schülerband Los Sinco (spanisch: Die Fünf) für den Regionalwettbewerb qualifiziert. "Letztes Jahr schafften sie es sogar bis zum Landeswettbewerb", berichtet ihr Lehrer Steffen Janisch. "Aber sie haben sich aufgelöst, der Bassist hat wohl andere Pläne." Das komme vor, dass Schülerbands nicht ewig zusammenblieben, das sei normal.

Ohne Streicher und Blechbläser

Streicher und Blechbläser kann Fürstenwalde in diesem Jahr gar nicht ins Rennen schicken. "Es sind zu viele nach dem Abi weggegangen, die müssen erst wieder von unten aufgebaut werden. Das dauert", weiß Micheel, der Musikschulleiterin Kristin Gatzmaga wegen einer Erkrankung beim Konzert am Sonntag vertreten hat. Der alljährliche Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" sei im Gegensatz zum Landeswettbewerb als eine große Breitensportveranstaltung zu sehen, an der möglichst viele Kinder und Jugendliche teilnehmen sollten. Er habe auf die Schüler eine unterschiedliche Wirkung, erlebt Micheel.

Für die einen sei er eine große Herausforderung, weil ihnen die Ergebnisse für ihren weiteren musikalischen Werdegang wichtig seien, andere hätten nur Spaß am Nervenkitzel und der Herausforderung, obwohl sie nicht vorhätten, einen musikalischen Beruf zu erlernen. Für manchen ist die Teilnahme an dem Wettbewerb gar nichts, weil sie die die Aufregung nicht vertragen. "Wir als Lehrer müssen vor allem den Ball flach halten und die Schüler nicht noch mehr aufregen", so Micheel.

Er lobt in diesem Zusammenhang die Eltern, die ihre Kinder nach Prenzlau begleiten und ihnen zur Seite stehen. Ohne ihr Engagement und auch das vieler Großeltern könnten nicht so viele Kinder – im Landkreis sind es um die 2000 – die Musikschule besuchen. "Gerade die Kinder aus den Dörfern werden von Oma oder Opa gebracht und geholt, weil es viele berufstätige Eltern gar nicht schaffen würden."