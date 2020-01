Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Das Fontanejahr ist vorbei. Dementsprechend ging es beim Neujahrsempfang der Stadt Neuruppin am Freitagabend in der Kulturkirche nicht um den märkischen Dichter, sondern um Gesundheit. Doch so ganz kann Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) die Routine des vergangenes Jahres noch nicht abschütteln. Und so bekam Michael Ranft, der Staatssekretär im brandenburgischen Gesundheits-Ministerium, eine goldfarbene Fontaneplastik von ihm.

Das Land in der Pflicht

Mit dem Geschenk wurden im Laufe des Abends mehrere Hoffnungen verknüpft, die sich vor allem um die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) drehten, die vor fünf Jahren gegründet worden ist. MHB-Dekan Prof. Edmund Neugebauer bezifferte die Kosten für die Forschung, die an der jungen Universität geplant ist, auf rund 12,9 Millionen Euro. "Wir hoffen auf eine Direktfinanzierung vom Land – und das nicht nur für Cottbus", sagte er mit Blick auf die von Ministerpräsident Dietmar Woidke vor der Wahl im vergangenen Jahr angekündigte Medizinerausbildung für die Lausitz.

Ranft hatte zuvor dargelegt, dass das Land schon jetzt viel Geld in die Krankenhaus-Landschaft in Brandenburg investiert und seit 1991 insgesamt 160 Millionen Euro für den Standort ausgegeben habe. Zusagen für den auch von Golde angesprochenen Rettungs-Hubschrauber für die Ruppiner Kliniken wollte er nicht machen. Seit die Zuständigkeit dafür beim Gesundheitsministerium liege, werde die Sache bearbeitet. Jedoch würden die Gespräche zu den Kosten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Staatssekretär lobte die Zusammenarbeit der MHB mit dem Landesgesundheitsamt. Die Uni leiste einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung.

Toni Krahl von der Band City, der kurzfristig als Ersatz für Uschi Brüning eingesprungen war, und mehrere Lieder solo zum Besten gegeben hatte, wünschte den Anwesenden jedenfalls, dass sie einfach so gesund bleiben würden, dass sie all diese Investitionen nicht in Anspruch nehmen müssten.

Ehrenmedaillen übergeben

Bei dem Empfang wurden aber vor der Eröffnung des reichhaltigen Büfetts nicht nur wohlklingende Reden geschwungen. Der festliche Rahmen wurde auch genutzt, um zwei Ehrenmedaillen zu übergeben. Schon Mitte Dezember hatten sich die Stadtverordneten dafür in nichtöffentlicher Sitzung ausgesprochen.