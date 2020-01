Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch ist unklar, ob die Versicherung für den Sachschaden aufkommt, den die Polizei auf bis zu einer Million Euro schätzt.

"Für diese Woche hat der Gutachter seinen Besuch angekündigt", sagt Marco Tschacher, einer der beiden Geschäftsführer von Motorengeräte Welke, die Eigentümer des in der Nacht zum Donnerstag abgebrannten, etwa 400 Quadratmeter großen Gebäudes ist, in dem unter anderem sechs Oldtimer aus US-amerikanischer Produktion, gebaut zwischen 1928 und 1939, sowie ein ebenfalls schon historischer VW Käfer Cabrio untergestellt waren. Die Wagen gehören Mitgliedern des Freundeskreises Oktan 76, die regelmäßig am Roadrunners-Paradise-Race-61-Festival in Finowfurt teilgenommen haben, dessen 22. Ausgabe vom 26. bis 28. Juni 2020 gefeiert wird. Selbst wenn die Versicherung einen finanziellen Ausgleich zahlt, dürfte der ideelle Verlust unersetzbar sein.

Die Geschäftsführer wissen nicht, wer in der Katastrophennacht die Leitstelle informiert hat. "Uns ist nur mitgeteilt worden, dass der Notruf um 0.22 Uhr einging", sagt Marco Tschacher. Bereits zwölf Minuten später seien die ersten Brandschützer vor Ort gewesen. Dennoch war das Feuer vom zum Hühnerstall umfunktionierten Bauwagen bereits auf die Lagerhalle übergesprungen, die in voller Ausdehnung brannte.

Im Auftrag der Polizeidirektion Ost ermitteln Spezialisten des Landeskriminalamtes zur Brandursache.