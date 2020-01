jk

Bad Freienwalde Zur Arbeit pendeln zu müssen, ist zeitaufwändig und teuer. Mit den Aktionstagen "Jobs to go" bietet die Agentur für Arbeit Arbeitnehmern die Möglichkeit, sich zu informieren, ob sie einen Job finden, der näher am Wohnort liegt. In Bad Freienwalde findet der nächste Aktionstag in der Arbeitsagentur, Amtsstraße 1, am Dienstag, 21. Januar, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt.

Im Gespräch Chancen ausloten

"Der Ostbrandenburger Arbeitsmarkt hat sich stark verändert"erklärt Kerstin Kurths-Buchloh, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit in Frankfurt. Motivierte Arbeitnehmer könnten demnach heute aus vielen Stellenangeboten wählen, auch ohne weit fahren zu müssen. Den großen Vorteil des Aktionstages sieht die Bereichsleiterin im persönlichen Gespräch. Die Vermittlungsfachkräfte, die sonst die Arbeitgeber betreuen, nehmen sich während des Info-Nachmittags Zeit für die Interessierten, informierten sie über Rahmenbedingungen sowie Anforderungen in den Betrieben und geben Tipps für eine aussichtsreiche Bewerbung. Zudem gebe es die Möglichkeit, sich arbeitssuchend zu melden und so regelmäßig Jobangebote zu erhalten. An den Nachmittagen seien auch spontane Feierabend-Besucher sehr gerne gesehen, sagt Kerstin Kurths-Buchloh.

In Frankfurt, Strausberg, Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt und Seelow findet der Informationsnachmittag bereits am 16. Januar statt.