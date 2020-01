Präsentation: André Tobias und seine Kollegen von der Feuerwehr Vogelsfdorf zeigen beim Neujahrsfeuer am Krummen See, wie schnell ein Weihnachtsbaum abfackelt. © Foto: Stephan Dreyse

Taghell erleuchtet: das Festgelände an der Feuerwehr in Fredersdorf-Nord beim Neujahrsfeuer. Die überall verteilten Feuerstellen erfreuten sich später großer Beliebtheit. © Foto: Stephan Dreyse

Stärkung für den weiteren Abend: Beim Neujahrsfeuer an der Feuerwehr Dahlwitz-Hoppegarten konnten die Gäste auch Stockbrot zubereiten. Am Sonntag traf man sich in Birkenstein zum Knutfest. © Foto: Stephan Dreyse

Stephan Dreyse, Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In Hoppegarten, Bruchmühle, Fredersdorf-Vogelsdorf, Rüdersdorf und Wegendorf kamen Bürger am Wochenende zusammen.

Von der Tradition, sich mittels Feuer endgültig vom alten Jahr zu verabschieden, haben sich Neujahrsfeuer inzwischen zu einem ersten gesellschaftlichen Event im Jahr entwickelt. In Dahlwitz-Hoppegarten gibt es solch eine Veranstaltung nunmehr seit über zehn Jahren. Dort mussten sich die zahlreichen Besucher am Freitagabend aufgrund von Wind und Regen oft ins Gerätehaus der Feuerwehr zurückziehen. Das tat der guten Stimmung aber kaum Abbruch. Das Osterfeuer obliege dann den Hönower Kameraden, blickte man schon voraus.

Deutlich besser war das Wetter am Sonnabend, wo am Krummen See in Vogelsdorf bei Sonnenuntergang zum zehnten Mal die Flammen loderten. Neben Werbung für die Wehr solle auch auf Gefahren hingewiesen werden, sagte Ortswehrführerin Karin Schulz. So demonstrierten André Tobias und seine Kollegen eindrucksvoll, dass ein Baum innerhalb von weniger als einer Minute komplett in Flammen steht.

Auf dem Gutshof in Fredersdorf-Süd gab es wenig später das 11. Lagerfeuer zum Jahresauftakt von Heimatverein und Feuerwehr. Neben Gegrilltem, Glühwein und Punsch bot die Jugendwehr bei dem gesellig-gemütlichen Nachmittag frische Waffeln an. Heimatvereinsvorsitzende Hannelore Korth kündigte bei der Gelegenheit an, dass mit den Wintervorträgen eine Veranstaltungsreihe aus der Gründungszeit wiederbelebt werde.

Obwohl erst zum zweiten Mal ausgerichtet, fanden sich auch am Depot der Feuerwehr Fredersdorf-Nord nach und nach immer mehr Gäste zum Treff ein. Bei Diskoflair erfreuten sich frische Pommes und – besonders bei Jüngeren – Süßwarenstand sowie angesichts schnell sinkender Temperaturen die Feuerstellen großer Beliebtheit.

Erfahrungen des Weihnachtsmarktes setzten die Wegendorfer Feuerwehrleute um: Soljanka und Wildsuppe gab es in Schalen aus Brotteig mit Holzlöffel, Glühwein und Punsch in Gläsern. So bleibe weniger Müll, werde etwas für die Aktiven und die Umwelt getan, erklärten Jens Götze, der selbst gekocht hatte, und Katrin Thürling. Während vielerorts ausgediente Weihnachtsbäume in Flammen aufgehen, wurde Wegendorfs Feuer vor allem mit Reisig vom Ortsputz gespeist.

In Rüdersdorf am Jugendzentrum Notausgang schleppte die Jugendwehr als Mitausrichter immer wieder Stämme und dicke Äste an, die unter einem Dach zum Trocknen lagen. Der Förderverein verkaufte zugunsten der Jugend Kaffee, Kuchen, frische Waffeln und Glühwein, Jugendsozialarbeiter kalte Getränke und Grünkohlsuppe. Auch sie verzichteten bewusst auf Plastik.

In Bruchmühle war der Feuertreff zum Start zwar nicht übervoll, aber besser besucht als sonst. "Da war es vormittags und bei Nieselregen", erinnerten sich Feuerwehrleute. "Ist auch nicht so groß aufgezogen wie andernorts", hieß es. Auf jeden Fall gab es auch hier Kaffee und Glühwein für einen guten Zweck: für das Backhaus.