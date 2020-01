Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Renate Steinberg und Franz Busse repräsentieren den Partnerschaftskreis Delmenhorst in Eberswalde in diesem Jahr als Königspaar. Die neuen Majestäten sind am Sonnabend unter dem rauschenden Beifall von 160 Feiernden bei der 24. Kohl- & Pinkel-Party im Haus Schwärzetal inthronisiert worden. Königin und König, beide aus der Barnimer Kreisstadt, lösen Bärbel Meißner und Günther Woite ab, die ihre mit keinerlei belastenden Verpflichtungen verbundenen, als Dankeschön für gesellschaftliches Engagement verliehenen Ehrenämter im vorigen Jahr ausgeübt hatten. Die Kür der neuen Majestäten gehört zu den Höhepunkten des Festes, das traditionell mit einer Wanderung zum Forstbotanischen Garten eröffnet worden war.

Mit der Kohl- & Pinkel-Party pflegt der von Birgitt Hellenbach geleitete, vor 27 Jahren gegründete und inzwischen auf 35 Mitglieder angewachsene Partnerschaftskreis einen Brauch, der aus Eberswaldes niedersächsischer Partnerstadt Delmenhorst übernommen wurde.

Je 200 Knacker, Pinkel genannte Grützwürste und Kasslerscheiben wurden aufgetischt.