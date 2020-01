MOZ

Wandlitz Wie lassen sich Aspekte des Klimawandels mit der Nützlichkeit, Vielfalt und Schönheit in der Kulturlandschaft verbinden? Wie sollte eine zukunftsfähige, enkeltaugliche und auf Nachhaltigkeit angelegte Landwirtschaft aussehen? Das Wandlitzer Barnim-Panorama lädt zum Jahresauftakt gemeinsam mit der Succow-Stiftung und dem NABU Kreisverband Barnim am Donnerstag um 18 Uhr zu einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion ein.

Als prominenter Gast wird Professor Michael Succow zugegen sein, der für den Kurzfilm "Lüdersdorf soll leben!" in seine frühere Heimat, in den Oberbarnim, zurückkehrte. Succow, Bauernsohn, Bodenkundler und Träger des alternativen Nobelpreises, befasst sich gemeinsam mit dem Filmemacher Carsten Krüger mit den Folgen des "Land Grabbings" und des Klimawandels am Beispiel seines Heimatdorfes Lüdersdorf bei Wriezen. Im Anschluss daran diskutieren – moderiert von Sylvia Wolff vom NABU Kreisverband Barnim – auf dem Podium und mit dem Publikum Prof. Succow, Filmemacher Krüger, der Biologe Hartmut Kretschmer, der Barnimer Vizelandrat Holger Lampe und der Landwirt Ludwig Seeger.

Im Rahmen der Diskussion stellt Susanne Wangert von der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe das Projekt "Fairpachten" als einen möglichen Gegenentwurf zum "Land Grabbing" vor. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. red