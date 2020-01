jk

Wriezen Was für ein Spektakel: Etwa 300 Weihnachtsbäume gingen am Sonnabend auf dem Schützenplatz in Wriezen in Flammen auf. Mehrere hundert Gäste waren gekommen, um dem Schauspiel beizuwohnen, darunter erstmals auch die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt, Angelika Kerstenski. Sie zeigte sich sehr beeindruckt von der Veranstaltung der Feuerwehr, die vor zehn Jahren ganz klein begann und bis zur elften Auflage am Sonnabend ständig gewachsen ist, wie Ortswehrführer Robby Menzel mitteilte.

Mit dabei war auch erstmals das Schulzendorfer Blasorchester, das die Besucher musikalisch unterhielt. Als die ersten Bäume in Flammen aufgingen mit dem Lied "Oh Tannenbaum", eine Einlage, die für Schmunzeln sorgte. Ebenfalls zum ersten Mal bot die Feuerwehr ihren Gästen neben Bratwürsten auch Wildgulasch an, das laut dem stellvertretenden Ortswehrführer, Hannes Möller, nach kurzer Zeit ausverkauft war.