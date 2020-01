Ums Lietzener Knutfeuer: Ortswehrführer Roland Marggraf (r.) und Gemeindevertreter Thilo Rotzoll plaudern am Rande des Feuers. Auch in Lietzen hatten der Feuerwehr-Förderverein und die Wehr gemeinsam zum ersten Beisammensein im neuen Jahr eingeladen. © Foto: Ines Weber-Rath

In Golzow: Gemeinde und Feuerwehr hatten das Neujahrsfeuer auch diesmal mit Mitgliedern des Sport- und des Vereins Golzower für Golzow organisiert. Vivien (l.) und Jasmin (r.) brutzelten in der Feuerschale Würstchen. © Foto: Ines Weber-Rath

In Genschmar: Volker Rogall entzündet das Neujahrsfeuer auf dem alten Sportplatz am Ortsrand. Feuerwehrleute sorgten auch für Speis’ und Trank. © Foto: Ines Weber-Rath

Im neuen Look: Die Zechiner Feuerwehrleute präsentierten sich beim Neujahrsfeuer erstmals in ihren vom Förderverein der Ortswehr spendierten neuen Jacken. © Foto: Ines Weber-Rath

Am Neujahrsfeuer in Neutrebbin: Ortswehrführer André Rechner stieß am Samstag Nachmittag am Gerätehaus mit seinen Feuerwehrleuten und Gästen aus dem Dorf aufs neue Jahr an. Er wünschte sich ein ruhigeres, Einsatz-ärmeres Jahr für seine Wehr als es im vorigen Jahr der Fall war. © Foto: Wolfgang Rakitin

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Beim Einsammeln der abgeschmückten Weihnachtsbäume vom Straßenrand hielt sie sich am Vormittag noch bedeckt. Doch schon am Mittag, als Siegbert Schulz und Lukas Schneider, Betreuer in der Seelower Jugendfeuerwehr, mit ihren Schützlingen durch die Kreisstadt tourten, strahlte die Sonne mit voller Kraft vom Himmel herab. Und trocknete so das Brenngut, das am Abend die ersten Neujahrsfeuer in der Seelower Region speiste.

"Wir teilen uns die Arbeit mit den Mitgliedern des Heimatvereins Schweizerhaus. Die waren am Vormittag östlich der B167 unterwegs, wir fahren das Gebiet westlich davon in zwei Trupps ab", sagt Siegbert Schulz. Das Seelower Neujahrsfeuer wird am kommenden Samstag, ab 16 Uhr, am Schweizerhaus lodern.

In Neutrebbin begrüßten Ortswehrführer André Rechner und seine Mitstreiter die Gäste schon zum Kaffeetrinken am Knut-Feuer, vor dem sie auf ein "hoffentlich ruhigeres Jahr" anstießen, wie Rechner sagte. Seine Wehr musste im trocken Vorjahr immerhin 27 Mal ausrücken, darunter zu großen Wald- und Feldbränden.

In Zechin präsentierten sich die Gastgeber des Neujahrsfeuers erstmals in ihren neuen Jacken: Der Förderverein der Ortswehr hatte die mit rund 1200 Euro vom Land geförderten 24 Jacken zu Jahresbeginn übergeben.

Im benachbarten Genschmar erwarteten Ortswehrführer Matthias Gülke und sein Team die Dorfbewohner auf dem alten Sportplatz am Ortsrand nicht nur mit einem wärmenden Riesenfeuer, sondern auch mit Gegrilltem, Glühwein und mehr.

In Golzow funktionierte die Arbeitsteilung zum Jahresauftakt einmal mehr: Feuerwehr, Sportverein und der Verein Golzower für Golzow organisieren das Neujahrsfeuer mit der Gemeinde, betonte Wehrführer Olaf Herrmann. Vize-Bürgermeisterin Ines Mischker dankt den Odega-Mitarbeitern, die die Technik fürs Bäume-Einsammeln stellten.

Das ganze Dorf schien am Samstagabend auf der Lietzener Festwiese ums Knutfeuer versammelt, wo die von Feuerwehrkoch Michael Seelig zubereitete Kartoffelsuppe und Gegrilltes mundeten.