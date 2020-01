Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Welche Möglichkeiten der Landkreis für eine mögliche Aufnahme allein reisender minderjähriger Geflüchteter aus griechischen Flüchtlingscamps hat, erfragt die Fraktion aus Linken und Piraten am Dienstag im Sozialausschuss des Kreistags Oder-Spree. Räumlichkeiten und Personal für eine angemessene Betreuung der jungen Menschen müssten sichergestellt sein, erläutert Rita-Sybille Heinrich, Vorsitzende des Ausschusses von der Linken. Wenn dies gelinge, soll spätestens zur Kreistagssitzung am 1. April ein Aufnahmeantrag gestellt werden. "Ich bin optimistisch, dass wir Kapazitäten freikriegen", so Heinrich.

Die Stadt Beeskow ist eher zurückhaltend. "Griechenland ist ein Land der Europäischen Union", so Bürgermeister Frank Steffen gegenüber der MOZ. Bestehende Standards müssten vor Ort eingehalten werden, wenn nötig solle die "reiche EU" helfen.

Fürstenwalde dagegen habe "eine lange Tradition und das erste Heim für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Brandenburg", sagt Pressesprecherin Anne-Gret Trilling. Eine Aufnahme sei denkbar, bislang sei das Thema jedoch nicht an die Verwaltung herangetragen worden.

Die EU-Kommission hatte Ende 2019 dazu aufgerufen, Minderjährige aus Geflüchteten-Lagern in Griechenland aufzunehmen. Zuletzt erklärten Berlin und Potsdam ihre Bereitschaft. Auch Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) will drei Kinder aufnehmen.