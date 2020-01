Uwe Spranger

Neuenhagen Mit Hilfsaktionen für Tiere macht die Klasse 4b der Grundschule am Schwanenteich derzeit von sich reden. Im Dezember gab es eine Spendenaktion für das Tierheim Wesendahl. Zehn Tage lang stand eine Box im Klassenraum, in der Sach- und Futterspenden für Hunde und Katzen gesammelt wurden, berichtet Klassenlehrerin Daniela Mattheß. Unterstützung kam von einer 1. und einer 6. Klasse. "Es war großartig", so die Pädagogin. Mitte Dezember wurden die Spenden persönlich in Wesendahl übergeben: Körbchen, Spielzeuge, Leckerlie und Futter.

Danach hat der Eifer der Kinder aber nicht nachgelassen. Nun wird ein Spielzeugbasar vorbereitet, dessen Einnahmen an die Hilfsorganisation vier Pfoten gehen sollen. Die Kinder haben bereits Spielzeug mitgebracht, das sie nicht mehr nutzen. Am 22. Januar soll der Basar stattfinden. "Es gibt noch viel zu planen und zu organisieren", so die Lehrerin, die mit Eltern dabei unterstützt.