Jörn Kerckhoff

Falkenberg Tradition schimpft sich ja heute alles, was dreimal stattgefunden hat. Eine Veranstaltung, die zum 55. Mal über die Bühne geht, darf sich allerdings zurecht als Traditionsveranstaltung bezeichnen – auch wenn es sich nur um einen kleinen Anlass handelt. Seine 55. Auflage erlebte das Manfred-Heisrath-Fußballtennis-Turnier des Kreissportbundes (KSB) und des Falkenberger SV (FSV) am Sonnabend. Zwar traten diesmal nur zehn Herren gesetzteren Alters zu dem Turnier an, Mitorganisator Knut Koall setzt aber darauf, dass das Turnier in den kommenden Jahren auch wieder mehr Zuspruch erfährt.

Grund dafür, dass das Teilnehmerfeld diesmal überschaubar blieb, ist laut Koall eine etwas unterschiedliche Auffassung darüber, wer an diesem Turnier teilnehmen darf. "Eigentlich sollen hier nur Leute mitmachen, die sich mindestens 20 Jahre im Ehrenamt um den Sport verdient gemacht haben", so Koall, der das Turnier als Huldigung an das Ehrenamt sieht. Es solle vor allem eine Spaßveranstaltung sein, bei der der sportliche Ehrgeiz nur die zweite Geige spiele.

FSV und KSB uneins über Modus

Von Seiten des KSB bestehe aber wohl die Auffassung, dass auch jüngere Leute und aktive Fußballer daran teilnehmen sollten, erläutert das Vorstandsmitglied des Falkenberger SV. Wegen dieser Uneinigkeit sei das Turnier in diesem Jahr kleiner ausgefallen. "Wir werden sicher einen Weg finden", ist Knut Koall überzeugt. Bei aller aktuellen Meinungsverschiedenheit über die Turnierausrichtung wolle er dem KSB aber für die Vorbereitung der Veranstaltung danken, versucht Koall das Thema nicht zu hoch zu kochen. Frauen sind bei diesem Turnier übrigens nicht verboten aber eher die Ausnahme. Manja Lindner, Geschäftsführerin des KSB habe vor zwei Jahren mal mitgespielt, erzählt Knut Koall.

Die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz, das war am Sonnabend in der kleinen Falkenberger Sporthalle nicht anders. "Das Durchschnittsalter liegt so zwischen Mitte und Ende 50", schätzt Knut Koall nach kurzem Rechnen. Kein Wunder, wenn man sich erst einmal 20 Jahre im Ehrenamt verdient gemacht haben muss, um überhaupt mitspielen zu dürfen – so manch einer fiebert da offenbar auf die 20 Jahre hin. Selbst der Turniernachwuchs ist dann im Normalfall schon Ende 30. Beim Fußball gehört man da zu den Alten Herren, beim Manfred-Heisrath-Fußballtennis - Turnier ist man dagegen der Benjamin. Mit dabei war übrigens auch Dieter Süßbier, Jahrgang 1938. Aktiv mitspielen will er nicht mehr, aber von Außen gute Ratschläge geben, hat der knapp 82-Jährige nach wie vor noch drauf. Da darf man dann wirklich mal von einem "Alten Hasen" reden.

Erst Sport dann Beisammensein

Drei Teams kämpften also im Modus jeder gegen jeden um den Pokal. Und da zeigte sich dann auch: Während des Spiels ist der sportliche Ehrgeiz doch noch groß, nur ärgert man sich über eine Niederlage vielleicht nicht mehr so sehr, wie in jungen Jahren. Und bei einigen ist das anschließende Essen auf der Carlsburg vielleicht auch wichtiger und Grund für die Teilnahme. Drei Teams bei zehn Mann, nach Adam Riese bleibt da einer übrig. Der wurde dann einem Team als Ersatzmann zugelost und genau dieses um Thomas Schiemann, Knut Koall, Maik Hölzer und Frank Czylwik holte sich dann auch den Wanderpokal – schwer zu sagen, ob der vierte Mann mehr den Ausschlag gab.