Fürstenwalde (MOZ) Auf einen Empfang verzichtet die Fürstenwalder SPD seit einiger Zeit zum Jahresbeginn – stattdessen wird wie wieder am Sonnabend zur Neujahrswanderung eingeladen. Gut 25 Frauen und Männer schlossen sich der Tour nach Berkenbrück an, die an der Fürstenwalder Feuerwache gestartet war.

Unterwegs ging es "um Gott und die Welt", wie der Ortsvorsitzende Franz H. Berger berichtete. Im Berkenbrücker Gasthof stärkten sich die Wanderer mit Gulaschsuppe. Die Grillhütte Rabenhorst, an der die SPD-Neujahrswanderer sonst Station machen, war in diesem Jahr belegt – von Teilnehmern der Treibjagd, die zeitgleich stattfand.

Ein Schwerpunkt der Fürstenwalder Sozialdemokraten in diesem Jahr werde die Begleitung der Tesla-Ansiedlung sein, sagte Berger. Es gehe darum, die Themen Wohnen, Kinderbetreuung und Bildungseinrichtungen sowie Mobilität im Zusammenhang mit dem erwarteten Bevölkerungszuwachs anzugehen. Als vergleichsweise kleine Fraktion der Stadtverordnetenversammlung werde die SPD daran mitarbeiten, tragfähige Kompromisse für die Stadtentwicklung zu finden.