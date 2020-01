Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde Auch Sinnlichkeit liegt ja, wie so viele Dinge, im Auge des Betrachters. Vorleserin Sabine Frost bot den Besuchern der Konzerthalle In Sankt Georg Bad Freienwalde am Sonntag ihrem Publikum den Blick, den Anais Nin auf Sinnlichkeit und Erotik hatte. Begleitet wurde sie bei der musikalischen Lesung "Verborgene Früchte" von Stefan Hessheimer an der Mundharmonika und Ralf Weber am Schlagzeug. "Poetisch wild" nannte Oscar Wilde einst die erotischen Märchen von Anais Nin, die diese für wenig Geld an eine Zeitung verkaufte.

Mit der rauchigen Stimme von Sabine Frost, die die lustvoll sinnlichen Geschichten las, auf der einen und den kreischenden Klängen der Mundharmonika gepaart mit dem rhythmischen Pulsieren des Schlagzeugs auf der anderen Seite, schafften die drei Akteure eine knisternde Atmosphäre in der Konzerthalle, die leider nur etwa zu einem Drittel gefüllt war. Der überschaubare Besuch mag an der ungewöhnlichen Zeit für eine solche Veranstaltung gelegen haben, an einem Sonntagnachmittag um 15 Uhr geben sich viele Menschen wohl eher anderen Genüssen hin – kann man ja auch verstehen.

Eine unschickliche Frau

Anais Nin, die 1903 in Frankreich geboren wurde, ist in ihren Geschichten teils unverblümt und so direkt in ihren Beschreibungen des Auslebens des sexuellen Verlangens, dass sie vielen Menschen ihrer Zeit vermutlich als obszön und vulgär erschien. Besonders in den USA, in denen sie viele Jahre ihres Lebens verbrachte. Auch ihre Eheschließung mit dem 17 Jahre jüngeren Rupert Pole im Jahr 1947 dürfte als unschicklich gegolten haben.

Umso bemerkenswerter, dass Anais Nin, die auch das literarische Wirken von Henry Miller stark beeinflusste, offenbar immer unbeirrt ihren Weg ging. Ihre Geschichten sind wortgewaltig und direkt, gleichzeitig gespickt mit bildhaften und zarten Andeutungen, dass den Zuhörer Wellen durchströmen. Immer wieder wurde die Lesung vom Spiel der Mundharmonika und des Schlagzeugs unterbrochen, die Besucher aus ihren Bildern gerissen, die zwangsläufig vor dem geistigen Auge entstanden.

Der Reiz des Verborgenen

Bei der Lesung wurde deutlich, dass Erotik und Sinnlichkeit eben keine rein körperliche Sache sind, sondern zuerst der Kopf reagiert, bevor der Körper nachzieht und sich das Verlangen von den Haaren bis in die Fußspitzen ausbreitet. Die Figuren in den Geschichten der Anais Nin sind mal Eheleute, mal Personen, die sich zufällig begegnen und bei denen sich über einen längeren Zeitraum erst Vertrautheit und dann Begierde einstellt, mal völlig Fremde, die sich nur einmal begegnen und dabei einer spontanen Eingebung folgend ihrer Wollust freien Lauf lassen – sie zeichnet ganz unterschiedliche Muster auf, wie sich körperliche Anziehungskraft zwischen zwei Menschen entfalten kann. Zu ihrer Zeit war die Schriftstellerin sicher provokant, weil sie die Dinge, die sich sonst im Verborgenen abspielten, einer Öffentlichkeit zugänglich machte. Heute liegt ihre Provokation dagegen eher darin, dass in einer Zeit, in der alles öffentlich ist, das Verborgene seinen Reiz hat.