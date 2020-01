Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Er werde diesmal nicht so viel versprechen wie vor Jahresfrist, kündigte Doppeldorf-Bürgermeister Marco Rutter den rund 250 Gästen des Neujahrsempfangs am Freitagabend in der Giebelseehalle an. Denn in der Rückschau auf seine Premiere in dieser Funktion habe sich gezeigt, dass nicht alles umgesetzt werden konnte, was er sich erhofft habe. "Manche Dinge dauern halt länger", so seine Erkenntnis. Und würden angesichts der Auftragslage in der Bauwirtschaft auch teurer.

Sporthalle, Kita, Straßen

"Ein bisschen was" habe man dennoch hinbekommen, erinnerte Rutter an Grundsteinlegung und Richtfest für die neue Schulsporthalle in Petershagen oder die Kita in der Rückertstraße, den Anbau für die Jugendfeuerwehr in Petershagen oder die neuen Bibliotheksräume in Eggersdorf. Acht Anliegerstraßen wurden gebaut, zwölf mit neuer Straßenbeleuchtung versehen, der Bahnübergang Lindenstraße begonnen und die Ortsdurchfahrt der Altlandsberger Chaussee, wenngleich dies keine Gemeindebaustellen seien, wie er anmerkte. Weiter führte er Veranstaltungen wie historisches Dorffest oder Angerfest an, Seniorenwoche, Ausbildungsmesse und vieles mehr, zumeist durch ehrenamtliche Arbeit ermöglicht oder unterstützt, durch Gemeinschaften wie Bauernvolk, Kinderhilfeverein, ECC, die Sportler von Blau-Weiß und viele andere, richtete er schon einmal einen pauschalen Dank an alle, die sich für den Ort engagieren. Stellvertretend für diese unermüdlichen Helfer wurden in diesem Jahr Monika Bischoff, Bärbele Buchmann, Margrit Seeger, Rita Schmidt und Andreas-Norbert Schuchardt besonders geehrt. Die frühere Vorsitzende der Gemeindevertretung Rita Schmidt richtete danach einen "Appell für das nächste Jahrzehnt" an ihre Nachfolger, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. "Nur so ist etwas zu erreichen. Ich habe das versucht."

Was die Zukunft angeht, erwartet Rutter zunehmende Konflikte durch das Wachstum. "Es wird enger im Ort", prognostizierte er und warb dafür, den "Charme" des Doppeldorfs zu erhalten und die Aufgaben konstruktiv anzugehen. Mittlerweile gebe es erste Überlegungen für eine Schul-erweiterung in Eggersdorf, man müsse aber mit der Infrastruktur allen Generationen gerecht werden. Und man könne nicht für jede Interessengruppe etwas Eigenes bauen, sondern multifunktional.

Die Gemeinde sollte den Auto-Individualverkehr zurückdrängen, dafür mehr Attraktivität für Rad und öffentlichen Nahverkehr schaffen, verdeutlichte er mit einem ersten Entwurf für einen "Mobilitätsknoten" am S-Bahnhof Petershagen. Zudem gebe es höheren Bedarf an Dienst- und Gesundheitsleistungen, und bei alledem sollte man auf Grünerhalt Wert legen. "Es wird nicht ganz leicht, den Ausgleich zu finden", erwartet der Bürgermeister und sprach seinen Verwaltungsmitarbeitern einen Dank aus, was mit Beifall quittiert wurde. Noch immer gebe es aber auch Dinge, die seit Jahren einer Lösung harrten. Nach Kinderbauernhof und Post könnte dies vielleicht 2020 das Haus Bötzsee sein, spekulierte er.

Er sei ganz zufrieden mit der neuen Gemeindevertretung, konterte Rutter eine Anspielung von deren Vorsitzendem Burkhard Herzog, der Rutters Vorjahreswunsch nach einem starken Gremium erfüllt sah. Es gebe in der Kommunalpolitik eigene Vorstellungen und vielleicht mehr Widerspruch, als dem Bürgermeister vorschwebte, hatte Herzog vermutet. Die Wahlbeteiligung von 63 Prozent bei der Kommunalwahl habe gezeigt, dass die Bürger Einfluss auf die Entscheidungen nehmen wollen, wertete er. Und angesichts von 13 Prozent für die AfD sprach sich Herzog klar dafür aus, braunen Strömungen keinen Zentimeter Boden zu gewähren, allerdings mit den normalen Nachbarn im Gespräch zu bleiben. Zugleich warb er dafür, als Dorf einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, auch wenn der im globalen Maßstab vielleicht nicht messbar sei. Denn die Klimaveränderungen seien auch in der Gemeinde spürbar.

Er erinnerte an die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts, die einen Entwicklungsschub für den Ort gebracht hätten, und zeigte sich optimistisch, dass dies in den 2020ern abermals gelingen könnte. Er hoffe, dass die Infrastruktur mit dem Bedarf der wachsenden Bevölkerung Schritt halte und alles gelingen möge, schloss Herzog. Mit dem Bürgermeister und allen Gästen erhob er das Glas auf eine gute Zukunft.

Sternsinger sammeln

Zu Beginn waren die Sternsinger der katholischen Gemeinde St. Hubertus in die Giebelseehalle gezogen. Sie stellten musikalisch ihr Anliegen dar – Sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt, diesmal speziell im Libanon. Wie Diakon David Hilus mitteilte, hätten die 42 beteiligten Kinder an vier Tagen Anfang Januar bereits mehr als 5000 Euro zusammengetragen. In der Halle kam weiteres Geld hinzu. In einigen Körben fanden sich etliche Scheine.

Für eine gute musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte Leona Heine, die Rutter für die nächste Auflage wieder buchen will.