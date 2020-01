dpu

Wiesenau Die Funken stoben. Grau-schwarz stiegen schlanke Rauchsäulen empor. Das Feuer prasselte hell. Glühweinduft lag am Sonnabend in der Luft, als die Wiesenauer ab 16 Uhr zur Weihnachtsbaumverbrennung am Feuerwehrgerätehaus an der Hauptstraße schritten. Unter Obhut von Thomas Felkel (35), Vize-Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Wiesenau, legten dessen Kameraden mehr als 150 Tannen professionell ins Feuer. Für rund 250 Gäste, darunter viele Familien mit Kindern, gab es Glühwein, Bratwurst, Pommes, Waffeln, Kakao, Bier und Brause. Zur Freude der Kinder chauffierte die Feuerwehr diese im Löschzug einmal die Hauptstraße hoch und runter. Alle waren guter Laune, so wie Oliver Holz auf der Haide (37) von der FF Eisenhüttenstadt mit Ehefrau Mandy (41) und Sohn Piet (3). Wie auch das Wiesenauer Ehepaar Klaus und Brigitte Schmalfeld war die junge Familie erstmals bei dieser Veranstaltung in Wiesenau mit dabei.