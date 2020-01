In Erich Hahns Stube in der Poststraße 3 in Reetz sind viele Menschen zusammen gekommen. Auf einem Tisch liegen sein Hut und sein Stock - Gegenstände, die den alten Mann lange Zeit begleiteten. © Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Reetz In Erich Hahns guter Stube in der Poststraße 3 in Reetz sind so viele Menschen, wie lange nicht mehr. Erich Hahn ist nicht mehr unter ihnen. Er starb im September 2019.

Auf einem Tisch liegen sein Hut und sein Stock - Gegenstände, die den alten Mann lange Zeit begleiteten. "Sie sind meine Andenken an Erich", erklärt der in Brück wirkende Pfarrer Helmut Kautz. Obwohl beide Männer weder verwandt noch verschwägert waren, verband sie eine sehr enge Freundschaft. Sie war für beide so wertvoll, dass Kautz einen seiner Söhne nach Erich Hahn benannte und Hahn eines Tages den Wunsch äußerte, ihm sein Vermögen zu vermachen. Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass der alte Mann den Pfarrer in dieser Angelegenheit ins Vertrauen zog. "Erich hatte ein Ziel, ohne Schulden aus der Welt zu gehen", so Kautz. Dann erzählt er, er die angebotene Erbschaft ablehnte und dem alten Mann vorschlug, stattdessen eine Stiftung zu gründen. Eine Stiftung, von deren Erlösen Hahns Heimatdorf profitieren könnte. Bald darauf verfügte Hahn testamentarisch, dass nach seinem Tod sein gesamtes Vermögen an die "Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung" übergehen und der Förderung des kulturellen und kirchlichen Lebens in seinem Heimatortes Reetz dienen soll. Mit der Gründung der "Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung", im Wohnhaus des Stifters in der Reetzer Poststraße, wurde sein Vermächtnis, wurde Erich Hahns letzter Wille erfüllt.

Vor der Unterzeichnung der Gründungsdokumente ließ Helmut Kautz das Leben des Verstorbenen noch einmal Revue passieren. Er erzählte den zahlreich erschienen Reetzern von Erich Hahn. Der galt im Dorf als eigenwilliger Mensch. Er war Händler, Sammler, Traktorfahrer und Pferdefreund, arbeitete Zeit seines Lebens in der Landwirtschaft. Ein Mensch, an den sich im Dorf - gäbe es die Stiftung nicht - in einigen Jahrzehnten vermutlich kaum noch einer erinnern würde. Mit der Stiftung wird das Andenken an ihn bewahrt - so ist es in der Satzung festgeschrieben. Von Generation zu Generation. Erich Hahn, der obwohl er zweimal verheiratet war, keine Kinder hatte, war sehr kinderlieb.

Helmut Kautz verbrachte einen Großteil seiner Kindheit auf seinem Hof. Das landwirtschaftlich geprägte Gehöft war für ihn ein Pendant zum bürgerlichen Pfarrhaus seiner Eltern. 1977 lernten sich beide kennen. "Ich war damals mit meiner kleinen Schwester im Kinderwagen das erste mal in der Poststraße", so der Pfarrer und ergänzt: "Die letzte Frau war Erich damals gerade weggelaufen." An jenem Tag entstand die Freundschaft, die beide bis zu Hahns Tod verband.

Dem vierköpfigen Stiftungsrat gehören neben Helmut Kautz, der als Testamentsvollstrecker zur Unterzeichnung der Gründungsurkunde eingeladen hatte, Uta Lehmann, Guido Siemoneit und Florian Jakubowski an.

Die Reetzer ihrerseits interessierte natürlich, wie die Stiftung funktioniert, wie das Dorf vom Nachlass des Verstorbenen profitieren kann und was Erich Hahn, der sich zu Lebzeiten von nichts trennen konnte, überhaupt zu vererben hatte. Kautz erklärte, dass Hahn neben dem Wohnhaus in der Poststraße ein Barvermögen von etwa 50.000 Euro, Wald- und Ackerflächen in die Stiftung eingebrachte. In seiner Funktion als Testamentsvollstrecker erläuterte er aber auch, dass dieses Stiftungskapital nicht angetastet werden darf. Das Dorf jedoch von den Erträgen aus Vermietungen, Verpachtungen und Zinsen profitieren kann. Aktuell wird das Wohnhaus in der Poststraße schon saniert. Ein interessierter Mieter ist bereits gefunden.

Weiter kündigte der Pfarrer an, dass sich das Vermögen der Stiftung in Kürze vermehren wird. Erich Hahn war noch zu Lebzeiten, über so genannte Erbenermittler, selbst als Erbe ausfindig gemacht worden. Die Geschichte hatte in den vergangenen Wochen schon zu einigen Spekulationen geführt und klingt fast ein wenig abenteuerlich.

Was war geschehen? 2018 stand unangekündigt ein fremder Herr vor Hahns Haustür. Er stellte sich als Erbenermittler vor und überraschte mit der Nachricht, dass eine entfernte Verwandte verstorben war. Ohne ein Testament hinterlassen zu haben und ohne nahe Anverwandte. Kurze Zeit darauf stand ein zweiter Herr, ebenfalls ein Erbenermittler, vor der Tür der Familie Kautz in Brück. Auf der Suche nach einem Erich Hahn und einen in der BRAWO erschienen Beitrag nachgehend.

Im April 2014 war berichtet worden, dass Helmut Kautz einem Erich Hahn in Reetz einen Herzenswunsch erfüllte. Zum 80. Geburtstag hatte er eine Pferdekutschfahrt für den Jubilar organisiert. Für die Geburtstagstour hatte Thomas Haseloff aus Brück seine Kaltblutpferde anspannen lassen. Dieser Aufsatz - online im Netz zu lesen - führte Erbenermittler Nummer zwei also ebenfalls auf die richtige Spur.

Entsprechend groß war die Überraschung, als sich herausstellte, dass Erich Hahn aus Reetz tatsächlich der gesuchte Erbe war. An die Dame aus Berlin konnte er sich sogar noch erinnern. Als Kind, zu Beginn der 1940er Jahre, war er mit seiner Mutter einmal bei ihr. Danach riss der Kontakt ab. Sie hörten nie wieder voneinander. Die Begegnung geriet dennoch nicht in Vergessenheit. "Weil Erich bei ihr zum ersten mal eine elektrische Weihnachtsbeleuchtung gesehen hatte", so der Pfarrer.

Da die emsigen Erbenermittler außer Erich Hahn einige weitere entfernte Verwandte ausfindig gemacht haben, muss das Erbe der vermögenden Dame geteilt werden. Der in Aussicht stehende fünfstellige Betrag wird dennoch das Stiftungsvermögen ordentlich mehren.