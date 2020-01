BRAWO

Brandenburg an der Havel Wie in jedem Jahr erhalten alle Stadtwerke- (StWB) und BRAWAG-Kunden Ende Januar ihre Jahresrechnung für Strom, Erdgas sowie Wasser. Die Rechnungen von StWB und BRAWAG werden aus gutem Grund um einige Tage versetzt versendet. "So können wir Fragen und Anliegen unserer Kunden schneller bearbeiten, da sich die Anrufe auf einen längeren Zeitraum verteilen.", erklärt Dagmar Behncke, Leiterin der Kundenberatung. Aktuell ist der Versand der BRAWAG-Rechnungen für den 27. Januar und die StWB-Rechnungen für den 30. Januar als auch den 3. Februar vorgesehen.

Einige Kunden können sogar mit etwas mehr Geld in das neue Jahr starten. Guthaben, die sich aus den Jahresrechnungen ergeben, werden zeitnah mit dem Rechnungsversand auf die Konten der Kunden überwiesen.

Neu und wichtig für alle StWB-Kunden: Ab diesem Jahr verschiebt sich der Zahlungstermin für alle künftigen Abschläge auf den 20. des jeweiligen Monats! Die Eselsbrücke ist somit perfekt, denn die 20 prägt das gesamte Jahr 2020 – so lassen sich die Termine einfach einprägen. Mit dieser Veränderung geht StWB auf vielfache Kundenwünsche ein und verbessert dadurch weiter seinen Kundenservice. Kunden, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, werden gebeten diesen anzupassen. Auch Kunden, die ihre Abschläge bar am StWB-Kassenautomaten bezahlen, werden gebeten, sich auf den neuen Termin einzustellen.