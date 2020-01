OGA

Oberhavel (MOZ) Polizeibeamte haben am Wochenende zahlreiche Verkehrskontrollen im Süden des Landkreises Oberhavel durchgeführt.

Dabei konnte am Freitagabend auf der Veltener Bahnstraße kurz vor Mitternacht eine angetrunkene 27-jährige Audi-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen werden. Der Atemalkoholtest ergab bei ihr 0,57 Promille. Wenig später wurden in Hennigsdorf zwei weitere Fahrzeugführer ertappt. In der Veltener Straße endete die Fahrt einer 44-jährigen VW-Fahrerin. Bei ihr wurden 1,43 Promille Alkohol in der Atemluft ermittelt. In der Fontanestraße räumte ein 21-jähriger VW-Fahrer Cannabiskonsum ein. In der Lindenhofsiedlung in Birkenwerder war es ein 32-jähriger Opel-Fahrer, der durch sein auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit der Beamten erregte. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Auch er hatte zu tief ins Glas geschaut: 1,12 Promille Atemalkoholgehalt stellten die Beamten bei ihm fest. Außerdem hatte er noch andere Drogen konsumiert.

Autos mussten stehenblieben

Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. Die Beamten ließen Blutproben entnehmen und fertigten diverse Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, fasste die Polizeiinspektion Oberhavel zusammen. Dass Suchtverhalten auch sehr böse enden kann, erlebte ein Autofahrer am Wochenende auf der Landesstraße 216 zwischen Vietmannsdorf und Templin. Der Fahrer eines Toyotas, der sich allein im Fahrzeug befand, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Autofahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Eberswalde eingeliefert, teilte die Polizeidirektion Ost am Sonntag mit.