Frostis Funcrew ging am Sonnabend beim Neujahrsplanschen in der Oranienburger Havel baden. © Foto: Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Unter dem Motto "Kalt oder heiß, wir wollen Eis!" bestieg am Sonnabend am Hafen in Oranienburg wieder Frostis Funcrew das kühle Nass der Havel – nicht ohne vorher noch ein Eis am Stil zu vernaschen.

In lustigen Kostümen über dem Neoprenanzug schwammen sie bei sechs Grad Celsius Außentemperatur und gefühlten "drei Zentimeter" Wassertemperatur bis zum Wasser­sportzentrum in Lehnitz. Begleitet und betreut wurden die Teilnehmer vom DRK und von einem Boot der Feuerwehr. Mehr als Hundert Zuschauer folgten am Ufer den spaßigen Gestalten im Wasser. Zum Mitschwimmen fühlte sich aber niemand motiviert. Es war bereits das siebte Neujahrsschwimmen von Frostis Funcrew.